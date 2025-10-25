Ρούμπιο: Υπό σχεδιασμό ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν λάβει πληροφορίες για ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας και θα συζητήσουν το θέμα αυτό στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε στρατιωτικό ή και τα δύο, θα χρειαστούν (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία) γιατί το απαιτεί η εσωτερική τους νομοθεσία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν με το αεροπλάνο του από το Ισραήλ προς το Κατάρ, καθ' οδόν προς την Ασία. «Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται σε αυτό το προσχέδιο», πρόσθεσε.

