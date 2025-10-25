Γάζα: Αχτίδα φωτός μετά την απόφαση της Χαμάς να δεχθεί «τεχνοκράτες» - Αισιόδοξος δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισκεπτόμενος το Ισραήλ, δήλωσε αισιόδοξος χθες Παρασκευή για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας

Newsbomb

Γάζα: Αχτίδα φωτός μετά την απόφαση της Χαμάς να δεχθεί «τεχνοκράτες» - Αισιόδοξος δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα

REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει αισιόδοξος για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα επιβλέπει την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια ώρα, οι παλαιστινιακές παρατάξεις –μεταξύ αυτών και η Χαμάς– κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση επιτροπής τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διαχείριση του θυλάκου, σηματοδοτώντας μια σπάνια στιγμή συναίνεσης μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Πίσω όμως από τη διπλωματική κινητικότητα, η πραγματικότητα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική: δεκάδες χιλιάδες νεκροί, κατεστραμμένες πόλεις και εκτοπισμένοι που προσπαθούν να επιστρέψουν στα ερείπια των σπιτιών τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελέσει πράγματι το πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση ή ακόμη ένα κεφάλαιο σε έναν φαύλο κύκλο αίματος και ανασφάλειας.

γάζα

Κατεστραμμένα κτίρια από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

AP/Abdel Kareem Hana

Αισιοδοξία από Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισκεπτόμενος το Ισραήλ, δήλωσε αισιόδοξος χθες Παρασκευή για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παλαιστινιακές παρατάξεις, μη εξαιρουμένης της Χαμάς, συμφώνησαν να ανατεθεί η διαχείριση του θυλάκου σε επιτροπή τεχνοκρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ακολούθησε άλλους αμερικανούς αξιωματούχους που μετέβησαν στο Ισραήλ – τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς – για να αποπειραθούν να εδραιώσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, που φάνηκε να απειλείται να καταρρεύσει πριν από μερικές μέρες.

Με την άφιξή του προχθές Πέμπτη ο κ. Ρούμπιο δήλωσε «αισιόδοξος» για την τήρηση της ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του αμερικανού προέδρου Τραμπ με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που κράτησε δυο χρόνια.

Χθες είπε πως «πολλές χώρες» πλέον «πρότειναν» τη συμμετοχή τους στη μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που, με βάση τους όρους του σχεδίου Τραμπ, θα αναπτυχθεί στον θύλακο για να επιβλέπει και να εγγυάται την ασφάλεια καθώς θα αποσύρεται ο ισραηλινός στρατός.

«Θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται χαλαρά», τόνισε πάντως ο κ. Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα έχει δικαίωμα βέτο στη σύνθεση της δύναμης και ενδέχεται ιδίως να εναντιωθεί συγκεκριμένα στη συμμετοχή της Τουρκίας, χώρας που έχει υποδεχτεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Μάρκο Ρούμπιο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα

REUTERS

Ακόμη όμως «είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Η εντολή, οι διατάξεις της εφαρμογής της και τα μέσα που θα διατεθούν στα έθνη που θα συμβάλλουν δεν έχουν προσδιοριστεί», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Γαλλίας, ανακοινώνοντας πως ανέπτυξε «τρεις αξιωματικούς συνδέσμους» στο κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ), αρμόδιο για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, «για αυτή τη φάση του σχεδιασμού», χωρίς να προκαταλαμβάνονται «πολιτικές αποφάσεις για την προσπάθεια» που θα κάνει το Παρίσι.

Η Χαμάς συμφωνεί σε... τεχνοκράτες

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, οι κυριότερες παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, ανακοίνωσαν χθες πως συμφώνησαν να ανατεθεί προσωρινά η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς, οι παρατάξεις συμφώνησαν να σχηματιστεί «προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους ‘τεχνοκράτες’ (...) που θα επιφορτιστεί να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες».

Η πρόταση αυτή έχει διαφορά από εκείνη του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο προέβλεπε να σχηματιστεί επιτροπή «τεχνοκρατών» υπό διεθνή «επίβλεψη», συγκεκριμένα από «επιτροπή της ειρήνης» στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο κ. Τραμπ.

Πέρα από την ανάπτυξη της ΔΔΣ και της εγκατάστασης μεταβατικής αρχής, οι μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου Τραμπ προβλέπουν περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση του θυλάκου, μεταξύ άλλων.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, αποδέχτηκε να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση του θυλάκου, ωστόσο μέχρι σήμερα απορρίπτει τον αφοπλισμό του.

«Συμφωνήσαμε για τις διατάξεις της δεύτερης φάσης της διαχείρισης της Γάζας», που θα ανατεθεί σε «παλαιστινιακή διοίκηση, χωρίς διάκριση ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη», είπε χθες εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

«Οι επόμενες συναντήσεις θα αφορούν τη σχέση με την κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ), την τύχη των όπλων της αντίστασης και τις συνομιλίες για την παρουσία διεθνών δυνάμεων», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς!

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο ξενοδοχεία στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το BYD ATTO 2 DM-I είναι ένα νέο κόμπακτ plug-in υβριδικό SUV

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Αϊτή: Τρείς νεκροί από το χτύπημα της τροπικής καταιγίδας «Μελίσα» - Δέντρο που έπεσε σκότωσε έναν

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αχτίδα φωτός μετά την απόφαση της Χαμάς να δεχθεί «τεχνοκράτες» - Αισιόδοξος δηλώνει ο Ρούμπιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τριπλό… άνοιγμα της αυλαίας πριν το ντέρμπι και το ντεμπούτο Μπενίτεθ

06:55LIFESTYLE

ALPHA: Παίζει στρατηγικά και μοιράζει ξανά την τράπουλα - Οι αλλαγές, οι πρεμιέρες, τα σχέδια

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί - Νέα vouchers για ΕΣΠΑ: Ποιοι τα δικαιούνται και πότε ξεκινά

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» κυβέρνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου βλέπει το Μαξίμου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο ξενοδοχεία στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ