Γάζα: Αχτίδα φωτός μετά την απόφαση της Χαμάς να δεχθεί «τεχνοκράτες» - Αισιόδοξος δηλώνει ο Ρούμπιο

Η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει αισιόδοξος για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα επιβλέπει την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια ώρα, οι παλαιστινιακές παρατάξεις –μεταξύ αυτών και η Χαμάς– κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση επιτροπής τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διαχείριση του θυλάκου, σηματοδοτώντας μια σπάνια στιγμή συναίνεσης μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Πίσω όμως από τη διπλωματική κινητικότητα, η πραγματικότητα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική: δεκάδες χιλιάδες νεκροί, κατεστραμμένες πόλεις και εκτοπισμένοι που προσπαθούν να επιστρέψουν στα ερείπια των σπιτιών τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελέσει πράγματι το πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση ή ακόμη ένα κεφάλαιο σε έναν φαύλο κύκλο αίματος και ανασφάλειας.

Κατεστραμμένα κτίρια από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, στις 24 Οκτωβρίου 2025. AP/Abdel Kareem Hana

Αισιοδοξία από Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισκεπτόμενος το Ισραήλ, δήλωσε αισιόδοξος χθες Παρασκευή για την προσεχή ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παλαιστινιακές παρατάξεις, μη εξαιρουμένης της Χαμάς, συμφώνησαν να ανατεθεί η διαχείριση του θυλάκου σε επιτροπή τεχνοκρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ακολούθησε άλλους αμερικανούς αξιωματούχους που μετέβησαν στο Ισραήλ – τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς – για να αποπειραθούν να εδραιώσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, που φάνηκε να απειλείται να καταρρεύσει πριν από μερικές μέρες.

Με την άφιξή του προχθές Πέμπτη ο κ. Ρούμπιο δήλωσε «αισιόδοξος» για την τήρηση της ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του αμερικανού προέδρου Τραμπ με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που κράτησε δυο χρόνια.

Χθες είπε πως «πολλές χώρες» πλέον «πρότειναν» τη συμμετοχή τους στη μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που, με βάση τους όρους του σχεδίου Τραμπ, θα αναπτυχθεί στον θύλακο για να επιβλέπει και να εγγυάται την ασφάλεια καθώς θα αποσύρεται ο ισραηλινός στρατός.

«Θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται χαλαρά», τόνισε πάντως ο κ. Ρούμπιο, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ θα έχει δικαίωμα βέτο στη σύνθεση της δύναμης και ενδέχεται ιδίως να εναντιωθεί συγκεκριμένα στη συμμετοχή της Τουρκίας, χώρας που έχει υποδεχτεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα REUTERS

Ακόμη όμως «είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Η εντολή, οι διατάξεις της εφαρμογής της και τα μέσα που θα διατεθούν στα έθνη που θα συμβάλλουν δεν έχουν προσδιοριστεί», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Γαλλίας, ανακοινώνοντας πως ανέπτυξε «τρεις αξιωματικούς συνδέσμους» στο κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ), αρμόδιο για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, «για αυτή τη φάση του σχεδιασμού», χωρίς να προκαταλαμβάνονται «πολιτικές αποφάσεις για την προσπάθεια» που θα κάνει το Παρίσι.

Η Χαμάς συμφωνεί σε... τεχνοκράτες

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, οι κυριότερες παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, ανακοίνωσαν χθες πως συμφώνησαν να ανατεθεί προσωρινά η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς, οι παρατάξεις συμφώνησαν να σχηματιστεί «προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους ‘τεχνοκράτες’ (...) που θα επιφορτιστεί να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες».

Η πρόταση αυτή έχει διαφορά από εκείνη του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο προέβλεπε να σχηματιστεί επιτροπή «τεχνοκρατών» υπό διεθνή «επίβλεψη», συγκεκριμένα από «επιτροπή της ειρήνης» στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο κ. Τραμπ.

Πέρα από την ανάπτυξη της ΔΔΣ και της εγκατάστασης μεταβατικής αρχής, οι μεταγενέστερες φάσεις του σχεδίου Τραμπ προβλέπουν περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση του θυλάκου, μεταξύ άλλων.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, αποδέχτηκε να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση του θυλάκου, ωστόσο μέχρι σήμερα απορρίπτει τον αφοπλισμό του.

«Συμφωνήσαμε για τις διατάξεις της δεύτερης φάσης της διαχείρισης της Γάζας», που θα ανατεθεί σε «παλαιστινιακή διοίκηση, χωρίς διάκριση ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη», είπε χθες εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

«Οι επόμενες συναντήσεις θα αφορούν τη σχέση με την κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ), την τύχη των όπλων της αντίστασης και τις συνομιλίες για την παρουσία διεθνών δυνάμεων», πρόσθεσε.

