Γάζα: Εκτός από το σχέδιο ανοικοδόμησης η Τουρκία - Άσκησε βέτο το Ισραήλ

Η Άγκυρα είχε δηλώσει έτοιμη να στείλει στρατεύματα, ωστόσο το Τελ Αβίβ εξέφρασε σαφώς την αντίθεσή του

Δημήτρης Δρίζος

Η Άγκυρα είχε δηλώσει έτοιμη να στείλει στρατεύματα, ωστόσο το Τελ Αβίβ εξέφρασε σαφώς την αντίθεσή του
AP
Η Τουρκία φαίνεται πως θα αποκλειστεί από τη δύναμη σταθεροποίησης των 5.000 ανδρών που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί εντός της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τουρκική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η συμμετοχή κάθε χώρας στη δύναμη πρέπει να είναι αποδεκτή από το Ισραήλ, δεδομένου ότι ο ρόλος της θα είναι κομβικός στη μεταπολεμική ασφάλεια και ανοικοδόμηση της Λωρίδας.

Η Άγκυρα είχε δηλώσει έτοιμη να στείλει στρατεύματα, ωστόσο το Τελ Αβίβ εξέφρασε σαφώς την αντίθεσή του.

Εντάσεις και αποκλεισμός

Οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τόσο τον πόλεμο στη Συρία όσο και τη στήριξη που αποδίδεται στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τη Χαμάς.

Ο αποκλεισμός της Άγκυρας αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η Τουρκία αποτελεί έναν από τους εγγυητές της 20άρας ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και διαθέτει μία από τις πιο ισχυρές μουσουλμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η δύναμη σταθεροποίησης αναμένεται να τεθεί υπό αιγυπτιακή διοίκηση. Παράλληλα, χώρες όπως η Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιθυμούν η αποστολή να λάβει επίσημη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη κι αν δεν αποτελεί καθαυτό ειρηνευτική επιχείρηση του ΟΗΕ.

Ο αμερικανικός ρόλος και η αποστολή στη Γάζα

Η νέα δύναμη θα συντονίζεται με το αμερικανικό Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC), το οποίο εδρεύει στην Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ. Το κέντρο εγκαινιάστηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, και στελεχώνεται από Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους, Ιορδανούς και Εμιρατιανούς αξιωματούχους.

Εκτός από στρατιωτικό ρόλο, το CMCC φαίνεται να αναλαμβάνει και τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, αν και τα κύρια περάσματα παραμένουν κλειστά.

Αποστολή της δύναμης θα είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η εξασφάλιση της μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, η συγκρότηση της οποίας παραμένει αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει κάθε εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας, ενώ την Παρασκευή οι παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν να αναθέσουν τη διακυβέρνηση σε ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών.

Η τουρκική παρουσία στα σύνορα

Την ίδια στιγμή, τουρκική ομάδα διάσωσης 81 μελών της AFAD παραμένει καθηλωμένη στα σύνορα με την Αίγυπτο, περιμένοντας ισραηλινή άδεια για να εισέλθει στη Γάζα και να βοηθήσει στον εντοπισμό θυμάτων.

Ο Ερντογάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, επιβάλλοντας κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το σχέδιο Τραμπ.

Σύγκρουση για την UNRWA

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει χώρος για τον Οργανισμό Αρωγής των Παλαιστινίων του ΟΗΕ (UNRWA) στη μεταπολεμική Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον «παράρτημα της Χαμάς».

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με τη θέση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, του ίδιου του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο σε πρόσφατη γνωμοδότησή του επισήμανε ότι η UNRWA παραμένει αναντικατάστατη στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο διχασμός ΗΠΑ-Ισραήλ με τον ΟΗΕ δημιουργεί δίλημμα, καθώς το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ενεργό ρόλο του ΟΗΕ στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να αποκλείσει την UNRWA — τον βασικό φορέα που θα μπορούσε να το υλοποιήσει.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

