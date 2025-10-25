Γάζα: «Στοχευμένο πλήγμα» στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας εξαπέλυσε το Ισραήλ - Τέσσερις τραυματίες

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) εξολόθρευσαν άτομο που, όπως ισχυρίζονται, σχεδίαζε να τους επιτεθεί

Γάζα: «Στοχευμένο πλήγμα» στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας εξαπέλυσε το Ισραήλ - Τέσσερις τραυματίες

Παλαιστίνιοι περπατούν δίπλα από κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη της Γάζας, στις 24 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Abdel Kareem Hana
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο (25/10) ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει αυτήν την ανακοίνωση.

Από τον βομβαρδισμό χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα. «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άλλοι μάρτυρες είπαν εξάλλου ότι ισραηλινά άρματα βομβάρδισαν ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο για αυτό το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα «για να εξοντώσει κάθε άμεση απειλή» εναντίον των στρατιωτών του.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Διαπραγματεύσεις για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία για την εξουσιοδότηση μιας πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και θα συζητήσουν το θέμα στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο – είτε οικονομικά είτε με προσωπικό είτε και με τα δύο – θα χρειαστούν αυτό (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία) επειδή το απαιτούν οι εγχώριες νομοθεσίες τους», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στο αεροπλάνο μεταξύ Ισραήλ και Κατάρ καθ' οδόν προς την Ασία. «Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται πάνω σε αυτό το σχέδιο».

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να συνεισφέρουν οικονομικά και στρατιωτικά σε μια πολυεθνική δύναμη για τη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει απορρίψει την ιδέα της συμμετοχής τουρκικών στρατευμάτων.

*Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

