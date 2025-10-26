Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές

Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον παλαιστινιακό θύλακα

Newsbomb

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Γάζα για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ένα τέλος στον πόλεμό του όπως προβλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε νά έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

«Εμείς έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε καταστήσει επίσης σαφές σε ό,τι αφορά διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές για εμάς, και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

Το Ισραήλ, που πολιόρκησε τη Γάζα για δύο χρόνια για να υποστηρίξει τον αεροπορικό και χερσαίο πόλεμό του στον θύλακα εναντίον της Χαμάς μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι άλλοτε ένθερμες τουρκοϊσραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν πολύ εκ νέου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει τον καταστρεπτικό αεροπορικό και χερσαίο πόλεμο του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψη στο Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε προχθές, Παρασκευή, πως η διεθνής δύναμη πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ειδικά μια τουρκική εμπλοκή.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε πως η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ακόμη να τύχει επεξεργασίας από το Ισραήλ και κράτη εταίρους αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν συνεισφορά όσον αφορά ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να εισφέρουν χρήματα και στρατιώτες.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευθεί ότι θα αφοπλιστεί και, αφότου εφαρμόστηκε μια κατάπαυση του πυρός πριν από δύο εβδομάδες ως το πρώτο στάδιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, ξεκίνησε βίαιη καταστολή ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητη χώρα και απέρριψε την εντύπωση ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ κα οι ΗΠΑ, είπε, είναι «σύμπραξη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: 28χρονος Ρομά εξαπάτησε ηλικιωμένο προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ - Του άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στο Στρασβούργο: 8χρονο αγόρι παγιδεύτηκε κάτω από διερχόμενο τραμ - Βίντεο

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Η πρώτη ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

16:40LIFESTYLE

Η μεταμόρφωση του Τζέικομπ Ελορντί στο «Φρανκεστάιν» δεν είναι «AI»: 10 ώρες στο μακιγιάζ και 42 προσθετικά

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε ανήλικη για αεροβόλο όπλο - Συνελήφθη και η μητέρα της

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1: Η «Μαύρη Θύελλα» έμεινε όρθια στη Νέα Σμύρνη και παρέμεινε πρώτη!

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε και... συνέλαβε Αλβανό από το σκάφος του που βυθιζόταν καθώς μέσα είχε 135 κιλά κάνναβης

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πράσινο φως» σε Ερυθρό Σταυρό και αιγυπτιακές ομάδες για την αναζήτηση των σορών των ομήρων

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε Ρότα, Κοϊτά που είχε καταγγείλει η Ένωση

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 332 τροχαίες παραβάσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ταυτόχρονες πυρκαγιές σε δύο διαμερίσματα στα Χανιά - Ένας ηλικιωμένος στο νοσοκομείο

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες και απέσπασε 65.000 ευρώ - Παρίστανε τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους τραυματίστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ