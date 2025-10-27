IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν στη Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου
Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι μέλη του Ερυθρού Σταυρού είναι καθ΄οδόν για να παραλάβουν από τη Χαμάς τη σορό του 16ου ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με το ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα».
Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:40 ∙ WHAT THE FACT
Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της
20:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: Πάει για το «μπαμ» με τον Χρήστο Μανδά
20:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ