Γάζα: Θα αρνηθούν να «επιβάλουν» την ειρήνη οι δυνάμεις τρίτων χωρών, λέει ο βασιλιάς της Ιορδανίας

Οι χώρες που αναμένεται να στείλουν δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ θα αρνηθούν να «επιβάλουν» την ειρήνη, δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Ιορδανίας στο BBC.

Σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνης είκοσι σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, τα αραβικά κράτη και οι διεθνείς εταίροι θα δεσμευτούν να στείλουν δυνάμεις σταθεροποίησης που «θα εκπαιδεύσουν και θα παρέχουν υποστήριξη στις ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλεύονται την Ιορδανία και την Αίγυπτο, που έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα». Η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα παραιτηθεί από τον πολιτικό έλεγχο της περιοχής.

«Ποια είναι η αποστολή των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα; Ελπίζουμε ότι θα είναι η διατήρηση της ειρήνης, διότι αν είναι η επιβολή της ειρήνης, κανείς δεν θα θέλει να αναλάβει αυτό το έργο», δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντουλάχ.

Σε αποκλειστική συνέντευξη για το BBC Panorama, είπε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

«Η διατήρηση της ειρήνης σημαίνει ότι κάθεσαι εκεί και υποστηρίζεις τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, τους Παλαιστινίους, τους οποίους η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Αν περιπολούμε στη Γάζα με όπλα, αυτή δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί οποιαδήποτε χώρα».

Κατεστραμμένα κτίρια σε γειτονιά της πόλης της Γάζας, στις 25 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

«Πολιτικά πολύ κοντά» στην υπόθεση η Ιορδανία

Τα σχόλια του βασιλιά αντικατοπτρίζουν την ανησυχία των ΗΠΑ και άλλων χωρών ότι θα εμπλακούν σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ή της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ δήλωσε ότι δεν θα στείλει ιορδανικές δυνάμεις στη Γάζα, επειδή η χώρα του είναι «πολιτικά πολύ κοντά» στην κατάσταση. Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής - ανάμεσά τους και η σύζυγός του - και, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η χώρα έχει υποδεχτεί 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις παλαιότερες συγκρούσεις με το Ισραήλ – τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β' στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα, στο Σάρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025. Pool EPA/Yoan Valat μέσω AP

Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τη Χαμάς ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της να παραιτηθεί από κάθε πολιτικό ρόλο στη Γάζα, απάντησε: «Δεν τους γνωρίζω, αλλά όσοι συνεργάζονται στενά μαζί τους – το Κατάρ και η Αίγυπτος – είναι πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν βρούμε ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και μια σχέση μεταξύ του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου και του Ισραήλ, είμαστε καταδικασμένοι», πρόσθεσε.

Παρέμβαση του Αμμάν για τη διάσωση άρρωστων παιδιών

Οι κύριες προσπάθειες διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν πραγματοποιηθεί από το Κατάρ και την Αίγυπτο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Οι Ιορδανοί έχουν συμμετάσχει σε μια διεθνή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στη Γάζα και την εκκένωση άρρωστων και τραυματισμένων παιδιών. Ο βασιλιάς έχει πετάξει πάνω από το έδαφος σε τρεις αποστολές, ρίχνοντας με αλεξίπτωτο προμήθειες βοήθειας.

Ιατρικό προσωπικό μεταφέρει τα σώματα αγνώστων Παλαιστινίων που επέστρεψαν από το Ισραήλ, σε προετοιμασία για μαζική κηδεία, έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025. AP/Jehad Alshrafi

«Η εικόνα από την πίσω ράμπα ήταν συγκλονιστική», είπε. «Η καταστροφή αυτού του τμήματος της Γάζας ήταν ένα σοκ για μένα. Το είδα με τα μάτια μου και το γεγονός ότι εμείς, ως διεθνής κοινότητα, επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό, είναι αδιανόητο», πρόσθεσε.

Ο βασιλιάς ζήτησε την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ για την εκκένωση 2.000 σοβαρά άρρωστων παιδιών από τη Γάζα. Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ιορδανό μονάρχη τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «όμορφη χειρονομία».

Έκτοτε, 253 παιδιά έχουν διασωθεί στην Ιορδανία. Συνολικά, περισσότερα από 5.000 έχουν διασωθεί για ιατρικούς λόγους, τα περισσότερα στην Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Περισσότεροι από 15.000 κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να περιμένουν να διασωθούν, μεταξύ των οποίων περίπου 3.000 παιδιά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Για να βγουν τα παιδιά και οι κηδεμόνες τους από την περιοχή, πρέπει να υποβληθούν σε ολοκληρωμένο έλεγχο ασφαλείας από το Ισραήλ και τις χώρες υποδοχής. Ο ΠΟΥ έχει περιγράψει τη διαδικασία ως «εξαιρετικά αργή».

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβλέπει τη βοήθεια προς τη Γάζα – Cogat – επιμένει ότι αποδίδει «μεγάλη σημασία» στη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης ασθενών με «πολύπλοκες ιατρικές παθήσεις». Τονίζει την αναγκαιότητα των ελέγχων ασφαλείας σε άτομα που ταξιδεύουν μέσω ισραηλινού εδάφους.

«Ο πρώτος πρόεδρος που άσκησε πραγματική πίεση στο Ισραήλ»

Στην συνέντευξή της για το BBC, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας επέκρινε τη διεθνή κοινότητα για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για δύο χρόνια.

H βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, στις 9 Απριλίου 2025. AP/Andrew Medichini

«Ξέρετε πώς είναι να είσαι γονιός τα τελευταία δύο χρόνια; Να βλέπεις τα παιδιά σου να υποφέρουν, να πεινάνε, να τρέμουν από φόβο, και να είσαι ανίκανος να κάνεις κάτι γι' αυτό, και να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Αυτός ο εφιάλτης είναι ο εφιάλτης κάθε γονέα, αλλά αυτός ο εφιάλτης είναι η καθημερινή πραγματικότητα για τους Παλαιστινίους τα τελευταία δύο χρόνια».

Η βασίλισσα, που είναι παλαιστινιακής καταγωγής, επαίνεσε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Είπε ότι χρησιμοποίησε τη διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Αμερικής ως μοχλό πίεσης προς το Ισραήλ.

«Προς τιμήν του, ο Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά από πολύ καιρό που άσκησε πραγματική πίεση στο Ισραήλ. Προηγουμένως, όταν ξεπερνούσαν τα όρια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απλώς έλεγε μερικές λέξεις επίπληξης ή τους έδιναν ένα ελαφρύ χτύπημα στο χέρι. Ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Και ελπίζω να συνεχίσει να ασχολείται με αυτή τη διαδικασία», δήλωσε.

«Μορφή ανυπακοής» η ελπίδα για διαρκή ειρήνη

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι παρατείνει τον πόλεμο με την άρνησή της να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους και δήλωσε ότι η οργάνωση - η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ - χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες στη Γάζα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην περιοχή, περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

Η εισβολή του Ισραήλ ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, κυρίως Ισραηλινοί άμαχοι, και 251 αιχμαλωτίστηκαν στη Γάζα. Έκτοτε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για φερόμενα εγκλήματα πολέμου εναντίον του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεΐφ, αν και η Χαμάς επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορική επιδρομή.

Η υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας του Τραμπ οδήγησε επίσης στην απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάκτηση των σορών των νεκρών. Το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών, και περίπου 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ χωρίς κατηγορίες.

Ερωτηθείσα για το αν πίστευε ότι ήταν δυνατή μια διαρκής ειρήνη, η βασίλισσα Ράνια απάντησε ότι η ελπίδα για αυτό δεν ήταν αφελής, αλλά μια μορφή ανυπακοής.

«Πιστεύω πραγματικά ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί μπορούν να συνυπάρξουν», είπε. «Στην τρέχουσα κατάσταση, υπάρχει υπερβολική εχθρότητα, υπερβολικός θυμός, θλίψη, μίσος και κυνισμός μεταξύ των δύο λαών για να μπορέσουν να επιτύχουν την ειρήνη από μόνοι τους. Δεν είμαι αφελής. Αλλά πιστεύω ότι με την ώθηση της διεθνούς κοινότητας, αυτός είναι ο μόνος τρόπος», πρόσθεσε.

«Τόσες πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια, η ελπίδα φαινόταν ακατόρθωτη. Η επιλογή της ελπίδας δεν ήταν εύκολη... είναι δύσκολη, είναι βαριά. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος που δεν αρνείται τους Παλαιστινίους ούτε προδίδει τον αγώνα τους ή την ανθρωπιά μας», κατέληξε.

*Πηγή: BBC

Διαβάστε επίσης