Βίντεο: Η στιγμή που ουκρανικά drones επιτίθενται σε βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Κριμαία

Τη στιγμή της επίθεσης drones του Κιέβου σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκάφων στην Κριμαία κατέγραψε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα (01/12) η Διοίκηση των Ειδικών Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης των Ειδικών Δυνάμεων (SSO): «Τη νύχτα της 28ης Νοεμβρίου, μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν επιτυχημένη επίθεση στην περιοχή αποθήκευσης και εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed κοντά στο ακρωτήριο Chaudy, το οποίο βρίσκεται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας».

Η SSO πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν συνεχώς την συγκεκριμένη περιοχή στη νότια Κριμαία για να εκτοξεύουν διάφορα είδη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) εναντίον της Ουκρανίας.

