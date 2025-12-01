Μακρόν: «Ολοκληρωμένες» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - «Ανέτοιμο» το σχέδιο για τα εδάφη

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στο Παρίσι, την 1η Δεκεμβρίου 2025.

«Μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα (01/12) ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, σημειώνοντας ότι η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την υποστήριξή του προς την Ουκρανία μετά τις νέες επιθέσεις που έπληξαν τη χώρα, ιδίως στο Ντνίπρο. «Η Ρωσία υπογράφει και επιδεινώνει κάθε μέρα λίγο περισσότερο το έγκλημα της επιθετικής της δράσης», κατήγγειλε ο Μακρόν, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «ενώ μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει».

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε το έργο που εκτελούν οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ ως διαμεσολαβητές, εκτιμώντας ότι «όταν μιλάμε για ειρήνη, ο καθένας έχει το ρόλο του να διαδραματίσει».

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφάλειας, αυτές δεν μπορούν να συζητηθούν ή να διαπραγματευτούν χωρίς να συμμετέχουν οι Ουκρανοί, και χωρίς να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι και όλοι οι σύμμαχοι της συμμαχίας των προθύμων, καθώς αυτοί είναι οι εγγυητές», πρόσθεσε.

Μακρόν: Δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο για τα εδάφη

«Σήμερα, δεν υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς, ένα τελικό σχέδιο για τα εδαφικά ζητήματα. Μόνο ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να το οριστικοποιήσει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ «αμερικανοί μεσολαβητές θα μεταβούν στη Μόσχα τις επόμενες ώρες».

«Δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ειρήνης», τόνισε. «Για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ειρήνης, θα χρειαστεί να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ευρωπαίοι», πρόσθεσε.

«Ολοκληρωμένες» οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας ολοκληρώθηκαν», αναφερόμενος σε συζητήσεις «σημαντικές για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, των Γάλλων και των Ουκρανών».

Συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους θα πραγματοποιηθούν «τις επόμενες ημέρες» για να «διευκρινιστεί η αμερικανική συμμετοχή σε αυτές τις εγγυήσεις», ανέφερε ο κ. Μακρόν.

Θα γίνουν επίσης «συζητήσεις μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και μιας ρωσικής αντιπροσωπείας» για να εξεταστεί «η βούληση ή μη της Ρωσίας να προχωρήσει», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Εγγυήσεις ασφαλείας, κυριαρχία και εδάφη οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Στα σχόλιά του, ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι προτεραιότητες της Ουκρανίας παραμένουν επικεντρωμένες στις εγγυήσεις ασφάλειας, τη διατήρηση της κυριαρχίας και του εδάφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποβάθμισε τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου σχετικά με τις ρωσικές προόδους, λέγοντας ότι είναι υπερβολικοί.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία να μην έχει την εντύπωση ότι ανταμείβεται για τον πόλεμο»

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε και συνεχίζει να διεξάγει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, χαιρετίζοντας την «πολύ σημαντική» συζήτηση με τον Εμανουέλ Μακρόν και τους Αμερικανούς εκπροσώπους που διεξήχθη τη Δευτέρα (01/12).

«Πρέπει επίσης να φροντίσουμε ώστε η Ρωσία να μην έχει την εντύπωση ότι ανταμείβεται για αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας επί της ουκρανικής επικράτειας.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θέσεις αρχής όσον αφορά τις κυρώσεις, την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου και το νομικό καθεστώς των εδαφών μας που σήμερα καταλαμβάνονται από τις ρωσικές δυνάμεις», συνέχισε. Αναφερόμενος στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (frozen assets), δήλωσε επίσης ότι «ο επιτιθέμενος [πρέπει] να πληρώσει για το έγκλημά του».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μίλησε με τον Γουίτκοφ, μαζί με τον Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, προσθέτοντας ότι ήταν μια «σημαντική ενημέρωση και συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως».

*Με πληροφορίες από Le Monde, NBC News

