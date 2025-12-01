Σχέδιο για την Ουκρανία: Στη Μόσχα το επίκεντρο, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες στη Φλόριντα

Στη Μόσχα μεταφέρεται αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες - όπως τις χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο - που έλαβαν χώρα στη Φλόριντα την Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για συμφωνία.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανία για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία ήταν «παραγωγικές», τονίζοντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη πολλή δουλειά».

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα, με επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τον νέο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Ο Ουμέροφ αντικατέστησε τον Αντρι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από έφοδο κατά της οικίας του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Η συνάντηση της Κυριακής αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια αλυσίδα εντατικής διπλωματικής κινητικότητας των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά τη διαρροή ενός 28σέλιδου αμερικανικού σχεδίου ειρήνης που αιφνιδίασε Ουκρανία και Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς θεωρήθηκε ότι ευνοεί τη Μόσχα.

«Δεν αφορά μόνο τους όρους που θα τερματίσουν τις μάχες», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Χαλαντέιλ Μπιτς, βόρεια του Μαϊάμι. «Αφορά και τους όρους που θα εξασφαλίσουν την ευημερία της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου. Κάναμε πρόοδο, αλλά απομένει δουλειά».

Τόνισε ακόμη προς την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι στόχος των συνομιλιών με τη Ρωσία είναι μια «κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα Ουκρανία».

Καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες, ο Ουμέροφ δήλωσε: «Συζητάμε για το μέλλον της Ουκρανίας, για την ασφάλειά της, για την αποτροπή νέας επιθετικότητας, για την ανοικοδόμηση και την ευημερία της. Οι ΗΠΑ μάς ακούν, μας στηρίζουν και εργάζονται στο πλευρό μας». Στη συνέχεια χαρακτήρισε τις συζητήσεις «παραγωγικές και επιτυχημένες», ενώ ο Ρούμπιο μίλησε για «εξαιρετικά χρήσιμες» επαφές.

Συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν στη Μόσχα

Από το Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες «προχωρούν καλά» και πως υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα στείλει τον Γουίτκοφ –και ενδεχομένως και τον Κούσνερ– στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να συζητήσουν τη σημαντικά αναθεωρημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε τη σημασία «μιας εποικοδομητικής δυναμικής» και ανοικτής συζήτησης όλων των θεμάτων με προτεραιότητα την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Ευχαρίστησε παράλληλα τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης.

Παρά την πρόοδο, παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία έχει προσαρτήσει ή ελέγχει. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες «δεν ήταν εύκολες», όμως «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν λύση».

Ο Ζελένσκι αναμένεται τη Δευτέρα στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έναν από τους πιο σταθερούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Η σύγκρουση, ωστόσο, έχει βαθιές ρίζες, καθώς ξεκινά από το 2014, όταν η ανατροπή του φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας οδήγησε στη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας και στην υποστήριξη των αυτονομιστικών εξεγέρσεων στην ανατολική Ουκρανία.

