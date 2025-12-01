Τραμπ: Υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα την Κυριακή στη Φλόριντα.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Μόσχα

Στο μεταξύ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα αναχωρήσει σήμερα, Δευτέρα, για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σήμερα στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «παραγωγικές», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».