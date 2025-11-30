Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»
X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι "εύκολες", δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

"Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται", δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι "εποικοδομητική" και ότι "όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας".

Oι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία "ξεκίνησαν καλά" και διεξάγονται σε "ζεστή ατμόσφαιρα", δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

"Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα", έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη "σπουδαία ηγετική ικανότητα" του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δύο αντιπροσωπείες

Της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος ανέλαβε τη θέση μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ λόγω ερευνών για διαφθορά. Ο Ουμέροφ έχει ήδη διεξαγάγει συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες, για το ειρηνευτικό σχέδιο.

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος του Κιέβου με τη Ρωσία βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Έπειτα από πίεση του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά αγκάθια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα δύο γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2: Σκοράρει ξανά ο Γιόβιτς με πέναλτι, μετά το χαμένο του Σφιντέρσκι

21:38WHAT THE FACT

Οι 5 καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Ίδρωσε, αγχώθηκε, αλλά τα κατάφερε και έκανε το δύο στα δύο

21:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στο Κατάρ και μάχη τίτλου με Νόρις στο Άμπου Ντάμπι!

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Όρθιος με δέκα παίκτες και λυτρωτή Γιακουμάκη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των drones» ανάμεσα σε Ουκρανία και Νορβηγία – Το χρονοδιάγραμμα

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στους Irish Times: «Αλλάζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα»

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με Καλοσκάμη η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

19:52ΥΓΕΙΑ

Τρεις τροφές που ενισχύουν δραστικά τον μεταβολισμό μας

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο του Μιλάνου – Κοντά σε κλαμπ η επίθεση

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 22άρια έριξε «αυλαία» ο Νοέμβριος - Που σημειώθηκαν σήμερα (30/11) οι υψηλότερες θερμοκρασίες

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τρομερή παραδοχή Μεντιλίμπαρ - «Ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2: Σκοράρει ξανά ο Γιόβιτς με πέναλτι, μετά το χαμένο του Σφιντέρσκι

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του οδηγού - Ο άτυχος 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα «σαρώσει» την χώρα με βροχές και χαλαζοπτώσεις - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανικές αποζημιώσεις: Ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα για τη σφαγή του Διστόμου

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός - Βίντεο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ