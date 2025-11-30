Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι "εύκολες", δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

"Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται", δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι "εποικοδομητική" και ότι "όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας".

Oι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία "ξεκίνησαν καλά" και διεξάγονται σε "ζεστή ατμόσφαιρα", δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

"Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα", έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη "σπουδαία ηγετική ικανότητα" του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

???? SZCZYT NA FLORYDZIE: Waszyngton definiuje brzegowe warunki pokoju



Sekretarza Stanu USA, Marco Rubio (@marcorubio @SecRubio ). Wraz z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustemem Umerowem (@rustem_umerov ), politycy nakreślili ramy negocjacyjne.… https://t.co/D3zadW9h6l pic.twitter.com/EmQEGlzGov — Czarne Niebo NEWS (@CzarneNieboNEWS) November 30, 2025

Οι δύο αντιπροσωπείες

Της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος ανέλαβε τη θέση μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ λόγω ερευνών για διαφθορά. Ο Ουμέροφ έχει ήδη διεξαγάγει συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες, για το ειρηνευτικό σχέδιο.

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support ? pic.twitter.com/hi4DOalE85 — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος του Κιέβου με τη Ρωσία βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Έπειτα από πίεση του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά αγκάθια.

Διαβάστε επίσης