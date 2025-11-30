Φλόριντα: Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα στην αντιπροσωπεία της Ουκρανίας και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του αμερικανού προέδρου.

Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος ανέλαβε τη θέση μετά την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ λόγω ερευνών για διαφθορά. Ο Ουμέροφ έχει ήδη διεξαγάγει συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες, για το ειρηνευτικό σχέδιο.

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support ? pic.twitter.com/hi4DOalE85 — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος του Κιέβου με τη Ρωσία βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Έπειτα από πίεση του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά αγκάθια.

