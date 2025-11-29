Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα - 600.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό

Ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τα οποία άρχισαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ και συνεχίσθηκαν σήμερα το πρωί, έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Ukraine’s capital, Kyiv, in under a massive Russian drone and missile attack tonight.



Seen here, a Russian Shahed attack drone slams into a residential neighborhood, exploding. pic.twitter.com/z2zTHlTaaf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 29, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ' αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Last night Russia attacked Ukraine with missiles and kamikaze drones. The attack lasted over 8 hours.



Kyiv was the main target of the Russian massive aerial assault.



This map shows where Russian kamikaze drones and missiles were heading last night. pic.twitter.com/tAIeC8xFhH — Douggie Fukkew (@MrFukkew) November 29, 2025

Τρεις νεκροί και σχεδόν 30 τραυματίες

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν απ' αυτή τη ρωσική επίθεση «Ενώ όλοι συζητούν σημεία ειρηνευτικών σχεδίων, η Ρωσία συνεχίζει το πολεμικό σχεδιό της που αποτελείται από δύο σημεία: να σκοτώνει και να καταστρέφει», έγραψε σήμερα το πρωί στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child.



While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) November 29, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Εξάλλου, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, εξαιτίας πτώσης συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους .

???? Dashcam footage showing what is either a Kh-101 cruise missile impact or a low-altitude interception in Kyiv this morning. pic.twitter.com/1U4EYRwfnf — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 29, 2025

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τις περιφερειακές αρχές, τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν.

