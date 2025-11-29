Ρωσία: Επίθεση θαλάσσιου drone του Κιέβου σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου

Ένα σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία διέκοψε το πρωί του Σαββάτου (29/11) τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ' ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό.

«Έπειτα από στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση από μη επανδρωμένα πλοία ... το αγκυροβόλιο αρ. 2 υπέστη σημαντικές ζημιές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium, CPC), που διαχειρίζεται περίπου το 1% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

«Οι επιχειρήσεις φόρτωσης και άλλες σταμάτησαν και τα πετρελαιοφόρα καθοδηγούνται εκτός των υδάτων της CPC. Κανένα μέλος του προσωπικού ούτε υπερβολάβος της CPC δεν τραυματίσθηκε», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η CPC εξάγει κυρίως από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας και του τερματικού σταθμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Στους μετόχους της CPC περιλαμβάνονται οι αμερικανικές εταιρείες Chevron και Exxon Mobil.

Επίθεση σε πετρελαιοφόρο

Εξάλλου ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε σήμερα το πρωί επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.