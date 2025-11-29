Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις της Μόσχας - Φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child.



While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) November 29, 2025

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας.

Ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, αλλά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, πρόσθεσαν.

Ukrainian forces successfully struck Russia’s Afipsky oil refinery tonight, just outside of Krasnodar.



Seen here, a Ukrainian attack drone slams into the refinery, setting it ablaze. pic.twitter.com/QuRST0IVjO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 29, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 11 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

