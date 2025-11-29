Ουκρανία: Νέα χτυπήματα από ρωσικά drones στο Κίεβο
Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.
Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.
