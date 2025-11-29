Ουκρανία: Νέα χτυπήματα από ρωσικά drones στο Κίεβο

Στρατιώτες προετοιμάζουν ένα drone «Kazhan» στην πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Chasiv Yar, στην περιοχή Donetsk της Ουκρανίας, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. (Oleg Petrasiuk/24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας μέσω AP)

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

This is the moment of one hit in Kyiv tonight. pic.twitter.com/AXK5XVbTPU — Tim White (@TWMCLtd) November 28, 2025

Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Residential homes in Kyiv have been hit in at least two neigbourhoods. The attacks continue. Another grim night of Russian peace ?️ ?️ ?️ negotiations pic.twitter.com/mRFOXLOl5Q — Oliver Carroll (@olliecarroll) November 28, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Διαβάστε επίσης