Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο – Πληροφορίες για ρωσικά χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους
Σε κατάσταση συναγερμού η πρωτεύουσα της Ουκρανίας
Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.
Στην Ουκρανία είχε κηρυχτεί συναγερμός για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια.
Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε επίσης σε κίνδυνο πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους.
