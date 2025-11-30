Ουκρανία: Η στιγμή της επίθεσης θαλάσσιων drones κατά πετρελαιοφόρων - Βίντεο

Βίντεο από τις ουκρανικές επίθεσεις με θαλάσσια drones κατά πετρελαιοφόρων του ρωσικού «σκιώδου στόλου» στα ανοιχτά της Τουρκίας δημοσίευσε το Κίεβο.

Τα πλάνα - που επαληθεύτηκαν από το BBC - δείχνουν τα θαλάσσια drones να επιταχύνουν μέσα από τα κύματα προς τα πλοία, πριν εκραγούν σε μια μεγάλη πυρόσφαιρα, στέλνοντας μαύρο καπνό στον αέρα.

Στόχος των επιθέσεων ήταν τα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών, ενώ και τα δύο σκάφη έφεραν σημαία της Γκάμπια.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη θάλασσα την Παρασκευή (28/11), ενώ το Virat έγινε στόχος νέας επίθεσης το πρωί του Σαββάτου (29/11). Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Unlike russia, which bombs cities, Ukraine hits the economic backbone of the war.



And while the world still can’t deal with russia’s shadow fleet, Ukraine does it alone.



? Stunning footage: the SBU’s Sea Baby drones hit the shadow-fleet tankers KAIRO and VIRAT. pic.twitter.com/CzAnEGutdX — UAVoyager?? (@NAFOvoyager) November 29, 2025

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι συντονισμένες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας σε συνεργασία με το ναυτικό, χρησιμοποιώντας τα θαλάσσια drones «Sea Baby».

Τα δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις, φέρεται να μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν τους παγκόσμιους περιορισμούς.

Οι επιθέσεις φαίνεται να αποτελούν κλιμάκωση από την πλευρά του Κιέβου, το οποίο προσπαθεί να πλήξει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση του πολέμου της στην Ουκρανία.

