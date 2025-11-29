ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ, Κούσνερ θα συναντηθούν την Κυριακή με Ουκρανούς
Ο Ρούμπιο, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στη Φλόριντα, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Reuters.
Η ουκρανική αντιπροσωπεία αφίχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
