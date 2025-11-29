ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ, Κούσνερ θα συναντηθούν την Κυριακή με Ουκρανούς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στη Φλόριντα, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Reuters.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία αφίχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

