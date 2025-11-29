Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

Ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό το Ελιζέ, τη στιγμή που ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δυσκολότερη πολιτική και στρατιωτική συγκυρία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», στον απόηχο των συνομιλιών στη Γενεύη και του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Η προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στο Παρίσι ήταν στις 17 Νοεμβρίου.

