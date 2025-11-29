Γαλλία - Μπαρό προς Πούτιν: «Κατάπαυση του πυρός ή νέες, σκληρότερες κυρώσεις»

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα δίλημμα: «να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός ή να εκθέσει τη Ρωσία σε νέο κύμα κυρώσεων που θα εξαντλήσουν την οικονομία της, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία». Σε συνέντευξή του στη La Tribune Dimanche, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας υπογραμμίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος «πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Απαντώντας στην αμφισβήτηση της νομιμότητας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μόσχα, ο Μπαρό υπενθυμίζει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «εκλέχθηκε σε ανοιχτές, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές, κάτι που δεν ισχύει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν». Τονίζει, μάλιστα, ότι «είναι ο πόλεμος που ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να διεξαγάγει αυτός που δεν επιτρέπει στην Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές». Όσο για τις καταγγελίες περί διαφθοράς, σημειώνει ότι «οφείλουν να εξετάζονται από τις αρμόδιες θεσμικές αρχές, χωρίς να παρεμποδίζεται η ειρηνευτική διαδικασία». Ο Ζελένσκι, καταλήγει, «διαθέτει πλήρη νομιμοποίηση να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη».

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα στο Παρίσι τον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ ομάδα Ουκρανών διαπραγματευτών έχει αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, «οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν την κατάσταση στο μέτωπο και τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, σε συνέχεια των συνομιλιών της Γενεύης, του αμερικανικού σχεδίου και του στενού συντονισμού με τους Ευρωπαίους εταίρους». Παράλληλα, θα γίνει αποτίμηση της προόδου στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων» που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.