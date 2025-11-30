«Συμμαχία των drones» ανάμεσα σε Ουκρανία και Νορβηγία – Το χρονοδιάγραμμα

Η Ουκρανία και η Νορβηγία συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού drones, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Νορβηγό ομόλογό του, Τόρε Σάντβικ.

Ο Σμιχάλ τόνισε ότι η Ουκρανία θα μοιραστεί την εμπειρία και τις καινοτομίες της έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια πολέμου, ενώ, η Νορβηγία θα παρέχει «ισχυρή βάση παραγωγής, καθώς και συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με κορυφαίους νορβηγικούς φορείς».

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Όσλο, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να επεκτείνει τη δική της αμυντική βιομηχανία εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία, παράλληλα με τη μειωμένη στρατιωτική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα drones έχουν μετατραπεί σε ολοένα και κρισιμότερο εργαλείο στα ουκρανικά πεδία μάχης, χρησιμοποιούμενα και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή και επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Το Κίεβο βρίσκεται, επίσης, σε συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την παραγωγή 2.000 μη επανδρωμένα σκάφη αναχαίτισης τον μήνα και το Λονδίνο έχει δεσμευθεί να χρηματοδοτήσει «χιλιάδες» drones επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία.

Ο Σμιχάλ δεν διευκρίνισε ποια drones θα παράγει η Ουκρανία σε συνεργασία με τη Νορβηγία.

Τον Ιούνιο, το Όσλο ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει περίπου 6,7 δισ. νορβηγικές κορώνες (570 εκατ. ευρώ) στον υπό βρετανική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό υπέρ του Κιέβου και θα βοηθήσει στην παραγωγή ναυτικών drones στην Ουκρανία.

