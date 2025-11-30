«Βολές» Καζακστάν κατά Κιέβου: «Εσκεμμένη επίθεση κατά κρίσιμης σημασίας υποδομή της CPC»

«Αποκλειστικά πολιτική εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο», δήλωσε για τον τερματικό σταθμό η Αστάνα

Το Καζακστάν ζήτησε σήμερα από την Ουκρανία να σταματήσει να επιτίθεται στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, από τον οποίο περνάει πάνω από το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, αφού μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας διέκοψε τις εξαγωγές και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές φόρτωσης.

Η CPC, στην οποία μετέχουν επενδυτές από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιχειρήσεις αφού ένα αγκυροβόλιο στο ρωσικό τερματικό σταθμό της στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη σημαντικές ζημιές από επίθεση ουκρανικού θαλάσσιου drone.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί φέτος κύματα επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει μία από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για την πολεμική οικονομία της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ήταν η τρίτη τέτοια επίθεση σ' αυτό που αποκάλεσε «αποκλειστικά πολιτική εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο».

Το Καζακστάν «εκφράζει τη διαμαρτυρία του για άλλη μια εσκεμμένη επίθεση στην κρίσιμης σημασίας υποδομή της διεθνούς Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας στα ύδατα του λιμένος του Νοβοροσίσκ», αναφέρει το υπουργείο.

«Θεωρούμε αυτό που συνέβη ενέργεια η οποία βλάπτει τις διμερείς σχέσεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν με την Ουκρανία και αναμένουμε από την ουκρανική πλευρά να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να εμποδίσει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία.

Μέσω της CPC γίνεται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου από το Καζακστάν, χώρα μέλος του ΟΠΕΚ+, το οποίο εξήγαγε πέρυσι περίπου 68,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Ο πετρελαιαγωγός αυτός μεταφέρει πετρέλαιο κυρίως από τις πετρελαιοπηγές του Καζακστάν, αλλά συγκεντρώνει επίσης πετρέλαιο από ρώσους παραγωγούς.

Σ' αυτόν τον μήκους 1.500 χιλιομέτρων πετρελαιαγωγό έχουν μερίδια Ρώσοι, η κρατική εταιρεία KazMunayGas του Καζακστάν, καθώς και μονάδες της Chevron, της ρωσικής Lukoil και της ExxonMobil.

