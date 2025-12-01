Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο - Διπλωματικός «πυρετός» για την ειρήνη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση στο Ντίπρο, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Φωτογραφία από τη ρωσική επίθεση στο Ντίπρο

Ukrainian Emergency Service
Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων και τον τραυματισμό 40 ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν μια μεγάλη έκρηξη στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα κτήριο γραφείων, αυτοκίνητα και καταστήματα χτυπήθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το Ντνίπρο, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, έχει δεχθεί συχνά ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα πριν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Γουίτκοφ έχει επισκεφθεί τον Ρώσο πρόεδρο αρκετές φορές φέτος, αλλά δεν έχει πάει ποτέ στο Κίεβο.

Την Κυριακή, μια ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Φλόριντα. Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ εποικοδομητικές», αλλά ότι υπήρχαν ορισμένα «δύσκολα ζητήματα» που πρέπει να διευθετηθούν - επαναλαμβάνοντας τα σχόλια του Ρούμπιο ότι η συνάντηση ήταν «παραγωγική», αλλά ότι υπάρχει «περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει».

Η συνάντηση στη Φλόριντα ήταν το τελευταίο βήμα μετά από εβδομάδες έντονης διπλωματίας, κατά την οποία ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες συναντήθηκαν ξεχωριστά με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, παραμένουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των θέσεων της Μόσχας και του Κιέβου.

Η Ρωσία αρνήθηκε να υποχωρήσει από το βασικό της αίτημα να αποσυρθεί η Ουκρανία από τις περιοχές της περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, κάτι που το Κίεβο υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει ποτέ. «Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε αυτό με τη δύναμη των όπλων», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Απαντώντας, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία «περιφρονεί» τις προσπάθειες «για τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου».

Τα ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας αποτελούν επίσης πηγή διαμάχης. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιθυμούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας - όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ - που θα την προστατεύσουν από νέες επιθέσεις. Αλλά η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία.

Εν τω μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι για να συγκεντρώσει υποστήριξη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ αύριο Τρίτη (2/12) θα μεταβεί στην Ιρλανδία. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί η ανησυχία στο Κίεβο και μεταξύ των Ευρωπαίων ότι οι ΗΠΑ γίνονται πιο δεκτικές στις απαιτήσεις της Ρωσίας παρά της Ουκρανίας, και ότι η Ευρώπη αποκλείεται από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι έχει επίσης αποδυναμωθεί πολιτικά στο εσωτερικό λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς. Ο αρχηγός του προσωπικού του, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος είχε επίσης ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, παραιτήθηκε την Παρασκευή, μετά την έφοδο των ερευνητών κατά της διαφθοράς στο σπίτι του - αν και δεν έχει κατηγορηθεί για αδικοπραγία. Δύο υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου έχουν επίσης απολυθεί.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι η Ουκρανία είχε «μερικά δύσκολα μικρά προβλήματα», αναφερόμενος στο σκάνδαλο, και επανέλαβε την άποψή του ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία ήθελαν να τερματίσουν τον πόλεμο. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, καθώς και χιλιάδες πολίτες, και τουλάχιστον επτά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γίνει πρόσφυγες στο εξωτερικό από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

