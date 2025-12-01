Στο Παρίσι ο Ζελένσκι: Η θερμή αγκαλιά από τον Μακρόν- Εβδομάδα έντονης διπλωματίας για το Ουκρανικό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν τον υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να κάνουν δηλώσεις νωρίς το απόγευμα, καθώς ξεκινά μια ακόμη εβδομάδα έντονης διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων σε ανακοίνωσή του το Σάββατο. «Η ειρήνη είναι εφικτή, αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν εγκαταλείψει την απατηλή ελπίδα του να ανασυστήσει τη σοβιετική αυτοκρατορία υποτάσσοντας πρώτα την Ουκρανία », δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό , στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Aύριο Τρίτη (2/12) ο Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της. Οι εμφανίσεις του αναμένεται να περιλαμβάνουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν και τα εγκαίνια του Οικονομικού Φόρουμ Ιρλανδίας-Ουκρανίας, μαζί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα για να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι διπλωμάτες επικεντρώθηκαν στις αναθεωρήσεις ενός προτεινόμενου σχεδίου 28 σημείων που αναπτύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Το σχέδιο αυτό έχει επικριθεί ως υπερβολικά προσανατολισμένο στις ρωσικές απαιτήσεις.

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με εξωτερικά και αμυντικά ζητήματα , και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στη Μόσχα ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

O Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα φιλοξενήσει την ίδια στιγμή τον Πολωνό Ντόναλντ Τουσκ στο Βερολίνο για τον τελευταίο γύρο διακυβερνητικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ουκρανία αναμφίβολα θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, αλλά η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το θετικό κλίμα απέναντι στη Γερμανία στην Πολωνία έχει φτάσει σχεδόν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας αμήχανα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση τους.

