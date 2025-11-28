Ουκρανία: Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ, ο πανίσχυρος πρώην επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι

Ο Αντρέι Γερμάκ, πρώην επικεφαλής του προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με το Associated Press στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) έκαναν έφοδο και πραγματοποίησαν έρευνες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στο σπίτι του Αντρίι Γερμάκ,του πανίσχυρου επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά που αφορά την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο Αντρίι Γερμάκ παραιτήθηκε.

Οι Aρχές καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποτελεί μέρος μιας έρευνας, αλλά δεν διευκρίνισαν εάν ο Γερμάκ είναι ύποπτος. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι «το NABU και το SAPO πράγματι διεξήγαγαν διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι του».

«Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου βρίσκονται επί τόπου, σε επαφή με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Γερμάκ. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 28, 2025

Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ;

Ο Αντρίι Γερμάκ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωρίζονται εδώ και καιρό, πολύ πριν ο Ζελένσκι γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας.

Δικηγόρος και παραγωγός ταινιών, ο Γερμάκ συνεργαζόταν με το στούντιο «Κβαρτάλ 95» του Ζελένσκι, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες, ενώ ίδρυσε και την «Garnet Media Group», η οποία παρήγαγε ουκρανικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, σύμφωνα με το Euronews.

Όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019, ο Γερμάκ διορίστηκε σύμβουλος του για θέματα εξωτερικής πολιτικής και του ανατέθηκε να διαπραγματευτεί ανταλλαγές κρατουμένων με τη Ρωσία από την πρώτη εισβολή της Μόσχας το 2014. Επίσης, ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη με την Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας Αντρίι Γερμάκ πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη της Ελβετίας στις 23 Νοεμβρίου 2025. Getty Images

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Ζελένσκι διόρισε τον Γερμάκ επικεφαλής του γραφείου του, με κύρια αρμοδιότητα τον πόλεμο της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. Έκτοτε, ο Γερμάκ έχει ενισχύσει τη θέση του τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και εκτός αυτής.

Ο 54χρονος υπήρξε ο στενότερος σύμβουλος του Ζελένσκι καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και θεωρείται συχνά ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας της Ουκρανίας, αλλά έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση λόγω του σκανδάλου διαφθοράς, παρόλο που δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην περιοχή του Ντονέτσκ, Ουκρανία, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Δεξιά βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου Αντρίι Γερμάκ. Ukrainian Presidential Press Office

Εμπλέκεται πράγματι ο Γερμάκ στο σκάνδαλο διαφθοράς;

Μια εκτεταμένη έρευνα για διαφθορά σχετικά με καταγγελίες για δωροδοκία που αφορούν την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom μαστίζει την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς δημοσίευσε ηχογραφήσεις που υποδηλώνουν ότι ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι «ξέπλεναν» χρήματα και λάμβαναν μίζες από κρατικές συμβάσεις, σε ένα ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Φερόμενος αρχηγός και εγκέφαλος ήταν ο Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι. Ο Μίντιτς είχε αποκαλέσει τον Γερμάκ «φίλο του» στο παρελθόν. Δεν είναι σαφές εάν οι δύο ήταν στενοί φίλοι από την αρχή του πολέμου ή εάν η σχέση τους χρονολογείται πριν από το 2019, όταν ο Γέρμακ δεν ασχολούνταν ακόμη με την πολιτική.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Ειδικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς δήλωσαν ότι η έρευνα, η οποία διήρκεσε 15 μήνες και περιελάμβανε 1.000 ώρες ηχογραφήσεων, αποκάλυψε τη συμμετοχή αρκετών μελών της ουκρανικής κυβέρνησης.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει όλες τις ηχογραφήσεις, αφήνοντας την Ουκρανία να μαντεύει ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να εμπλέκονται, δεδομένου ότι αρκετοί Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούνται ότι έχουν στενούς δεσμούς με τον Γερμάκ.

Η Γιούλια Σβιριέντενκο, η οποία διορίστηκε πρωθυπουργός το καλοκαίρι του 2025, ήταν αναπληρώτρια του Γερμάκ από το 2020 έως το 2021 και αργότερα εντάχθηκε στην κυβέρνηση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο, που διορίστηκε τον Ιούνιο, θεωρείται επίσης «προστατευόμενος» του Γερμάκ από ακτιβιστές κατά της διαφθοράς και φιλοκυβερνητικούς βουλευτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ήταν επίσης αναπληρωτής του Γερμάκ πριν αντικαταστήσει τον Ντμίτρο Κουλέμπα, μετά από πληροφορίες ότι ο Κουλέμπα συγκρούστηκε με τον Γερμάκ, όπως αναφέρει το Euronews.

Έκτοτε, ο ανώτατος διπλωματικός ρόλος της Ουκρανίας ασκείται de facto από τον Γερμάκ, ο οποίος έχει ηγηθεί των πιο σημαντικών διαπραγματεύσεων και έχει συνοδεύσει τον Ζελένσκι στις πιο κρίσιμες συναντήσεις, ενώ ο Σιμπίχα συχνά δεν ήταν παρών.

Έχοντας αυτό το επίπεδο επιρροής και εξουσίας, πολλοί Ουκρανοί αναρωτιούνται αν ο Αντρέι Γερμάκ γνώριζε για το σκάνδαλο διαφθοράς εντός του κυβερνητικού κύκλου.

Συγκεκριμένα, ακόμη και πριν από την τελευταία έρευνα — τη μεγαλύτερη από τότε που ο Ζελένσκι έγινε πρόεδρος και από την αρχή του πολέμου στις αρχές του 2022 — τρεις από τους σημερινούς αναπληρωτές του Γερμάκ, ο Ολέγκ Τατάροφ, ο Αντρίι Σμιρνόφ και ο Ροστίσλαβ Σούρμα, έχουν ήδη ερευνηθεί από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με ορισμένοι από αυτούς να έχουν τελικά κατηγορηθεί.

Η πλειοψηφία των συνεργατών του Ζελένσκι τόσο εντός όσο και εκτός της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών της χώρας, έχουν ζητήσει από τον πρόεδρο να αποπέμψει τον Γερμάκ.

