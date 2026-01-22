Γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο - Αναταραχή στην Ρωσία

Η κίνηση ήλθε την ίδια περίπου στιγμή που στο Νταβός μιλούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Την ίδια στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλούσε στο Νταβός, αναρωτώμενος γιατί οι ΗΠΑ κατάσχουν τα ρωσικά τάνκερ ενώ οι Ευρωπαίοι όχι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το πολεμικό Ναυτικό της χώρας του κατέλαβε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται σε καθεστως κυρώσεων.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε... με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Η γαλλική αποστολή διεξήχθη σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συγκέντρωσε και μοιράστηκε πληροφορίες.

Ο Μακρόν είπε ότι το πλοίο υπόκειτο σε διεθνείς κυρώσεις και ήταν ύποπτο ότι λειτουργούσε υπό ψευδή σημαία. «Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του (ρωσικού) πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Μακρόν ήλθε την ίδια περίπου στιγμή που στην ομιλία του ο Ζελένσκι ανέφερε συγκεκριμένα τα ρωσικά δεξαμενόπλοια που κινούνται στην Ευρώπη χωρίς να λαμβάνουν μέτρα οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.
Σε ανάλογες κινήσεις, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, αναμένεται να προβεί το επόμενο διάστημα και η Βρετανία.

Τι είχε πει ο Ζελένσκι

«Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί;», αναρωτήθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του αγώνα κατά της Ουκρανίας. «Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν θα υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», είχε σημειώσει.

Η πρώτη ρωσική αντίδραση

Η Ρωσία διερευνά αν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ του πληρώματος του δεξαμενόπλοιο. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass αναφέρει ότι οι γαλλικές αρχές δεν ενημέρωσαν τη ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι για τον εντοπισμό του δεξαμενόπλοιου.

Χαιρετίζει την ανακοίνωση ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαιρέτισε την κατάσχεση από τη Γαλλία ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με τη Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το περιγράφει ως «ακριβώς το είδος της αποφασιστικότητας που χρειάζεται». Σε δήλωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτει: «Ευχαριστώ, Γαλλία! Ευχαριστώ, Εμανουέλ Μακρόν! Αυτό είναι ακριβώς το είδος της αποφασιστικότητας που χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα χρηματοδοτεί πλέον τον πόλεμο της Ρωσίας. Τα ρωσικά πετρελαιοφόρα που λειτουργούν κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές πρέπει να σταματήσουν. Οι κυρώσεις κατά ολόκληρης της υποδομής του σκιώδους στόλου πρέπει να είναι αυστηρές. Τα πλοία πρέπει να συλληφθούν. Και δεν θα ήταν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα πετρελαιοφόρα;»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ζελένσκι νωρίτερα, ο Μακρόν ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έτυχαν ιδιαίτερης επαίνους, μαζί με τον Κίρ Σταρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

