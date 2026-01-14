Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

Στα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενο από σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής, εισήλθε την Τετάρτη το υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρο Marinera, το οποίο είχε κατασχεθεί την περασμένη εβδομάδα στον Βόρειο Ατλαντικό. Το πλοίο (πρώην Bella-1), εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Σκωτίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο, το δεξαμενόπλοιο κατέπλευσε στη θαλάσσια περιοχή του Μορέι Φερθ προκειμένου να εφοδιαστεί με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και νερό για το πλήρωμα, προτού συνεχίσει την πορεία του. Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας είχε προσφέρει επιχειρησιακή υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις κατά την κατάσχεση του πλοίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, έπειτα από καταδίωξη αρκετών ημερών.

Το χρονικό της κατάσχεσης και οι κυρώσεις

Το Marinera βρισκόταν στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων από το 2024, λόγω φερόμενων διασυνδέσεών του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Η αμερικανική ακτοφυλακή καταδίωκε το πλοίο από τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον σε τάνκερ που συνδέονται με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σημειώνεται ότι το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο.

Πολιτικές αντιδράσεις στη Σκωτία

Η άφιξη του δεξαμενόπλοιου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρώτου Υπουργού της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, ο οποίος επέκρινε τη βρετανική κυβέρνηση για έλλειψη ενημέρωσης. «Θα περίμενα να έχω προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τη διαχείριση του πετρελαιοφόρου στο Μορέι Φερθ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

*Με πληροφορίες από Le Figaro

Διαβάστε επίσης