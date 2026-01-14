Σφόδρες αντιδράσεις για τις επιθέσεις στα ελληνόκτητα τάνκερ - Κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά

Η επίθεση, που σαμποτάρει τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αστάνα που κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ή μεταφορά πετρελαίου

Σφόδρες αντιδράσεις για τις επιθέσεις στα ελληνόκτητα τάνκερ - Κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά

Το δεξαμενόπλοιο  Delta Suptreme έγινε στόχος επίθεσης από drones που σύμφωνα με την Μόσχα ελέγχονταν από την Ουκρανία

Φωτιές στην Μαύρη Θάλασσα ανάβουν οι χθεσινές επιθέσεις με drones κατά ελληνόκτητων δεξαμενοπλοίων, το οποία θα μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν και απειλούν με αποσταθεροποίηση την διεθνή αγορά ενέργειας, ακόμη και όσον αφορά τις κινήσεις μεγάλων αμερικάνικων εταιρειών όπως την Chevron.

Η επίθεση, που σαμποτάρει τις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αστάνα που κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ή μεταφορά πετρελαίου μετά τις επιθέσεις με drones που κατευθύνονταν σε τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας στις ακτές της Ρωσίας που διαχειρίζεται το 1% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Σκληρή γλώσσα από το Καζακστάν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν εν πλω προς τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Στις 2 Νοεμβρίου, εννέα drones είχαν επίσης επιτεθεί σε εξαγωγικό εξοπλισμό του CPC, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω της μονάδας.

«Η αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων συμβάντων υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο στη λειτουργία διεθνούς ενεργειακής υποδομής», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

«Καλούμε ως εκ τούτου τους εταίρους μας να δεσμευθούν σε στενή συνεργασία προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Δείχνει την Ουκρανία η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το δεξαμενόπλοιο Matilda, με σημαία Μάλτας, δέχθηκε επίθεση από δύο ουκρανικά επιθετικά drones σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πόλη Άναπα της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ. Η Ουκρανία δεν σχολίασε το συμβάν.

Οι μέτοχοι του αγωγού 1.500 μήκους χιλιομέτρων του CPC περιλαμβάνουν την κρατική εταιρία του Καζακστάν KazMunayGas, τη Lukoil της Ρωσίας και κολοσσούς των ΗΠΑ όπως οι Chevron και η Exxon Mobil. Ρωσικοί τερματικοί σταθμοί στη Μαύρη Θάλασσα διαχειρίζονται τουλάχιστον το 2% του παγκόσμιου αργού.

Το CPC μόνο του ισοδυναμεί σε περίπου 80% των πετρελαϊκών εξαγωγών του Καζακστάν.

