Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανοί διαπραγματευτές στη Μόσχα, λέει ο Ζελένσκι

«Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026.

AP
Αμερικανοί διαπραγματευτές θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τονίζοντας ότι «περίμεναν να ολοκληρωθεί η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τώρα θα μεταβούν εκεί».

Πρόσθεσε ότι και η δική του ομάδα θα συναντηθεί με την αμερικανική και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί «τριμερής συνάντηση» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως είπε, η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς. «Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία», τόνισε. «Είναι καλύτερο από το να μην υπάρχει κανένας διάλογος».

«Ο Θεός να ευλογήσει να σταματήσει ο πόλεμος- το ελπίζω», κατέληξε ο Ουκρανός ηγέτης.

Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι προγραμματίζονται επαφές με τη Ρωσία, τονίζοντας πως «θα συναντηθούμε με τη Ρωσία, αυτό θα γίνει αύριο, και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν». Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ουκρανού προέδρου στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αναφέρει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου το Ουκρανικό είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης.

