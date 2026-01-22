Ζελένσκι στο Νταβός: Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ - Τι είπε για Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τη σειρά του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι είπε ότι η αμερικανική ομάδα θα μεταβεί σήμερα στη Μόσχα. σημειώνοντας ότι «περίμεναν τη συνάντησή μας με τον Τραμπ και τώρα θα πάνε». Πρόσθεσε ότι η ομάδα του θα συναντηθεί με την αμερικανική ομάδα και ότι στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν «τριμερή συνάντηση» στα Εμιράτα.

Όπως είπε η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς. «Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία», λέει. «Είναι καλύτερο από το να μην υπάρχει κανένας διάλογος», προσθέτει. «Ο Θεός να ευλογήσει την παύση του πολέμου – το ελπίζω», λέει.

Μετά από μια μακρά εισαγωγή, ο Ζελένσκι ξεκίνησε αναφερόμενος στην ταινία «Η μέρα της μαρμότας» - όπου ο πρωταγωνιστής ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. «Κανείς δεν θέλει να ζει έτσι», λέει ο Ζελένσκι, «επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες, μήνες, χρόνια». «Και έτσι ζούμε τώρα».

Σχετικά με μια πιθανή εκεχειρία, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για ένα backstop, το οποίο είναι απαραίτητο. «Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του αγώνα κατά της Ουκρανίας.

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν θα υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, αντί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, καθώς «κανείς δεν έχει δει τη συμμαχία σε δράση». Ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει «χάρη στην πεποίθηση» ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν. «Αλλά τι θα συμβεί αν δεν το κάνουν;», ρωτά.

Ο Ζελένσκι συνέχισε ευχαριστώντας την Ευρώπη για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά σημείωσε ότι «όταν ήρθε η ώρα» να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας, η απόφαση «μπλοκαρίστηκε».

Διεμήνυσε ότι δεν έχει σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» στην ίδρυση ενός δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, παρά τις «πολλές συναντήσεις». Ρωτάει αν είναι θέμα «χρόνου ή πολιτικής βούλησης».

Ευχαρίστησε τους ηγέτες για τις προσπάθειές τους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και συγκεκριμένα τους Keir Starmer και Emmanuel Macron για τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τις δυνάμεις. «Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά. Πάντα αλλά», είπε ο Ζελένσκι. «Αλλά χρειάζεται η υποστήριξη του προέδρου Trump».

Ζελένσκι για Γροιλανδία, Ιράν και Κίνα

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι «είναι σαφές» ότι οι περισσότεροι ηγέτες εξακολουθούν να είναι αβέβαιοι για το τι πρέπει να κάνουν. Όπως είπε φαίνεται ότι όλοι «περιμένουν να ηρεμήσει η Αμερική σχετικά με αυτό το θέμα, περιμένοντας να περάσει».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο Ιράν, που όπως είπε οι διαδηλώσεις, «έχουν πνιγεί στο αίμα».

Συνδέοντας το παράδειγμα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στο αδιέξοδο σχετικά με την Ουκρανία, λέγοντας ότι ενώ ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και περιμένει τη δίκη του, ο Πούτιν δεν βρίσκεται.

Μιλώντας για την υπεράσπιση της Ευρώπης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να επενδύουν περισσότερο στην ασφάλεια. «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της», λέει, πριν προσθέσει ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για 2,5% για την άμυνα, μέχρι που ο Τραμπ τις πίεσε.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Πούτιν, στην Κίνα», αναρωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδίας δεν θα κάνει τη διαφορά. Όπως ισχυρίστηκε η Ουκρανία έχει τα μέσα να προστατεύσει τη Γροιλανδία. «Ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε εκεί», είπε και πρόσθεσε: «Θα λύναμε το πρόβλημα αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είμαστε».

Χρησιμοποίησε τη Λευκορωσία ως παράδειγμα, προσθέτοντας ότι η Ρωσία μπόρεσε να αναπτύξει πυραύλους εκεί λόγω της διακυβέρνησης της χώρας.

«Οι πύραυλοι δεν είναι μόνο για διακόσμηση», ανέφερε.

Επιπλέον είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται τώρα στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τη Γροιλανδία, πιστεύοντας ότι κάποιος άλλος θα κάνει κάτι για να λύσει το πρόβλημα.

Όπως είπε εν τω μεταξύ, η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει.

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου «είναι σχεδόν έτοιμα» μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ - Ζελένσκι

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου «είναι σχεδόν έτοιμα». Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εργάζεται με «ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα» και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να «τερματίσει αυτή την επιθετικότητα».

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι προηγούμενες συναντήσεις με τις ΗΠΑ οδήγησαν στην προμήθεια αμυντικών πυραύλων στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι έχουν επίσης συζητήσει για την «προστασία των ουρανών». Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και ζήτησε μια ισχυρή Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η ήπειρος χρειάζεται μια ανεξάρτητη Ουκρανία που θα μπορεί κάποια μέρα να υπερασπιστεί και άλλες χώρες. «Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε μέρος μιας Ευρώπης που έχει πραγματική σημασία», τόνισε.



«Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική δεν λέει σχεδόν τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», είπε σε άλλο σημείο. Ζητώντας περισσότερη υποστήριξη, ο Ζελένσκι μίλησε για την τήρηση της διπλωματικής γραμμής.

«Μας συμβουλεύουν να μην αναφέρουμε τα Tomahawk», είπε περιγράφοντας πώς του έχουν συμβουλεύσει ότι αυτό μπορεί να «χαλάσει την ατμόσφαιρα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Αντί να γίνει μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θα αλλάξει»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «δράση» και ότι από εκεί προέρχεται η «παγκόσμια τάξη». «Χωρίς δράση τώρα, δεν υπάρχει αύριο», λέει.

Έκλεισε την ομιλία του με το «slava Ukraini», που σημαίνει «δόξα στην Ουκρανία».





