Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες μετά τη συνάντηση που είχε στο Νταβός με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία, σύμφωνα με το επιτελείο του, διήρκεσε περίπου μία ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «καλές», αποφεύγοντας να προεξοφλήσει άμεση συμφωνία.

Δηλώσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας εντός της ημέρας, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί». Όπως είπε, «είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι» και πρόσθεσε ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Επαφές με Ρωσία και Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι προγραμματίζονται επαφές με τη Ρωσία, λέγοντας πως «θα συναντηθούμε με τη Ρωσία, αυτό θα γίνει αύριο, και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν». Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ουκρανού προέδρου στο Board of Peace. Τις πληροφορίες μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου το Ουκρανικό είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης.

