Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Πολύ καλό» το κλίμα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ αλλά «χωρίς συμφωνία»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες μετά τη συνάντηση που είχε στο Νταβός με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία, σύμφωνα με το επιτελείο του, διήρκεσε περίπου μία ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «καλές», αποφεύγοντας να προεξοφλήσει άμεση συμφωνία.

Δηλώσεις μετά τη συνάντηση στο Νταβός

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας εντός της ημέρας, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί». Όπως είπε, «είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι» και πρόσθεσε ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Επαφές με Ρωσία και Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι προγραμματίζονται επαφές με τη Ρωσία, λέγοντας πως «θα συναντηθούμε με τη Ρωσία, αυτό θα γίνει αύριο, και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν». Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ουκρανού προέδρου στο Board of Peace. Τις πληροφορίες μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου το Ουκρανικό είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Μια βραδιά για τον μεγάλο δημιουργό στο Ηρώδειο

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάι Μλαντένοφ: Ο άγνωστος διπλωμάτης που «έκλεψε» τη θέση του Μπλερ από το Συμβούλιο για τη Γαζα

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Mercosur: Έχει κοντά ποδάρια η προπαγάνδα

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοψία Κατσαφάδου την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους από την κακοκαιρία

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο: Η παγίδα που κρύβει

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Κλιματική ή εγκληματική κρίση;» - Η εξήγησή του για τις πλημμύρες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αποχωρεί το τελευταίο μπλόκο αγροτών έπειτα από σχεδόν 2 μήνες στον δρόμο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ», λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια

15:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών - Οι κατηγορίες

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο ο Τσιτσιπάς - «Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βραβεύτηκε ο αστυνομικός που εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:03LIFESTYLE

Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το είπε ποτέ στον πατέρα της

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

16:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ