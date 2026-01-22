Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ»

Οι ηγέτες της ΕΕ θα επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών και στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, η οποία κλόνισε σοβαρά την εμπιστοσύνη στις διατλαντικές σχέσεις, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες έκανε στροφή 180 μοιρών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτησε την αλλαγή στάση του Τραμπ και προέτρεψε τους Ευρωπαίους να μην βιαστούν να αποκηρύξουν τη συνεργασία Ε.Ε. - ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές απέναντι στην νέα αλλαγή στάσης του Τραμπ, ο οποίος θεωρείται πλέον ένας νταής στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί. Παράλληλα επικεντρώνονται την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον τρόπο αντιμετώπισης των ΗΠΑ υπό την παρούσα κυβέρνηση και, ενδεχομένως, και των διαδόχων της.

«Ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα. Μπορεί να το ξανακάνει. Δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Και οι ηγέτες θα το συζητήσουν», δήλωσε στο πρακτορείο διπλωμάτης της Ε.Ε. Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. πρέπει να βάλει φρένο στην έντονη εξάρτησή της από τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε (σ.σ. τον Τραμπ) κοντά, ενώ παράλληλα θα εργαστούμε για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ. Είναι μια διαδικασία, πιθανώς μακρά», ανέφερε ο διπλωμάτης.

«Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον νταή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού»

Εδώ και δεκαετίες η Ευρώπη εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα της στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Παράλληλα η Ε.Ε. Δεν έχει αναπτύξει τις δυνατότητες της σε κρίσιμους τομείς όπως των μεταφορών, της αντιπυραυλικής άμυνας, της συλλογής πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ασκούν σημαντική επιρροή στην Γηραιά Ήπειρο.

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά την Ε.Ε. ευάλωτη στις απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών.

«Πρέπει να συζητήσουμε πού βρίσκονται τα όρια, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον νταή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πού βρίσκονται τα δυνατά μας σημεία», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Και συνέχισε: «Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιβάλει δασμούς σήμερα, αλλά αυτό σημαίνει ότι και αύριο δεν θα επιβάλλει δασμούς; Ή θα αλλάξει γρήγορα ξανά γνώμη; Πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τότε».

Αρκετοί διπλωμάτες μίλησαν στο Reuters για το νέο σχέδιο για τη Γροιλανδία, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε αργά την Τετάρτη, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Έχουμε λίγο μπουχτίσει με όλο αυτό το μπούλινγκ»

«Δεν άλλαξαν πολλά. Πρέπει ακόμα να δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Έχουμε λίγο μπουχτίσει με όλο αυτό το μπούλινγκ. Και πρέπει να δράσουμε σε μερικά θέματα: περισσότερη ανθεκτικότητα, ενότητα, συντονισμός των θεμάτων μας στην εσωτερική αγορά, ανταγωνιστικότητα. Και να μην δεχόμαστε πλέον μπούλινγκ σε θέματα δασμών», δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης.

Οι διπλωμάτες τόνισαν στο Reuters ότι αν και μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία οι σημερινές συνομιλίες της Ε.Ε. δεν έχουν κατεπείγον χαρακτήρα το μακροπρόθεσμο ζήτημα του πώς θα χειριστεί η ΕΕ τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ παραμένει στο τραπέζι.

«Η προσέγγιση για ένα ενωμένο μέτωπο σε αλληλεγγύη με τη Δανία και τη Γροιλανδία, με έμφαση στην αποκλιμάκωση και την εξεύρεση λύσης, απέδωσε», εξήγησε ένας άλλος διπλωμάτης.



«Ταυτόχρονα, θα ήταν καλό να αναλογιστούμε την κατάσταση των σχέσεων και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τις διαμορφώσουμε στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες της περασμένης εβδομάδας», πρόσθεσε.

