Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ»

Δεν πείθονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αλλαγή στάσης του Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ηγέτες της ΕΕ θα επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών και στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, η οποία κλόνισε σοβαρά την εμπιστοσύνη στις διατλαντικές σχέσεις, σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες έκανε στροφή 180 μοιρών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτησε την αλλαγή στάση του Τραμπ και προέτρεψε τους Ευρωπαίους να μην βιαστούν να αποκηρύξουν τη συνεργασία Ε.Ε. - ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές απέναντι στην νέα αλλαγή στάσης του Τραμπ, ο οποίος θεωρείται πλέον ένας νταής στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί. Παράλληλα επικεντρώνονται την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον τρόπο αντιμετώπισης των ΗΠΑ υπό την παρούσα κυβέρνηση και, ενδεχομένως, και των διαδόχων της.

«Ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα. Μπορεί να το ξανακάνει. Δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Και οι ηγέτες θα το συζητήσουν», δήλωσε στο πρακτορείο διπλωμάτης της Ε.Ε. Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. πρέπει να βάλει φρένο στην έντονη εξάρτησή της από τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε (σ.σ. τον Τραμπ) κοντά, ενώ παράλληλα θα εργαστούμε για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ. Είναι μια διαδικασία, πιθανώς μακρά», ανέφερε ο διπλωμάτης.

Ντόναλντ Τραμπ

«Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον νταή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού»

Εδώ και δεκαετίες η Ευρώπη εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα της στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Παράλληλα η Ε.Ε. Δεν έχει αναπτύξει τις δυνατότητες της σε κρίσιμους τομείς όπως των μεταφορών, της αντιπυραυλικής άμυνας, της συλλογής πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ασκούν σημαντική επιρροή στην Γηραιά Ήπειρο.

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά την Ε.Ε. ευάλωτη στις απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών.
«Πρέπει να συζητήσουμε πού βρίσκονται τα όρια, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον νταή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πού βρίσκονται τα δυνατά μας σημεία», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Και συνέχισε: «Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιβάλει δασμούς σήμερα, αλλά αυτό σημαίνει ότι και αύριο δεν θα επιβάλλει δασμούς; Ή θα αλλάξει γρήγορα ξανά γνώμη; Πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τότε».

Αρκετοί διπλωμάτες μίλησαν στο Reuters για το νέο σχέδιο για τη Γροιλανδία, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε αργά την Τετάρτη, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Belgium EU Summit

Παρά τις προσπάθειες Μακρόν για εμβάθυνση των σχέσεων με το Βερολίνο, η δυσπιστία παραμένει.

AP

«Έχουμε λίγο μπουχτίσει με όλο αυτό το μπούλινγκ»

«Δεν άλλαξαν πολλά. Πρέπει ακόμα να δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Έχουμε λίγο μπουχτίσει με όλο αυτό το μπούλινγκ. Και πρέπει να δράσουμε σε μερικά θέματα: περισσότερη ανθεκτικότητα, ενότητα, συντονισμός των θεμάτων μας στην εσωτερική αγορά, ανταγωνιστικότητα. Και να μην δεχόμαστε πλέον μπούλινγκ σε θέματα δασμών», δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης.

Οι διπλωμάτες τόνισαν στο Reuters ότι αν και μετά τη συμφωνία για τη Γροιλανδία οι σημερινές συνομιλίες της Ε.Ε. δεν έχουν κατεπείγον χαρακτήρα το μακροπρόθεσμο ζήτημα του πώς θα χειριστεί η ΕΕ τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ παραμένει στο τραπέζι.

«Η προσέγγιση για ένα ενωμένο μέτωπο σε αλληλεγγύη με τη Δανία και τη Γροιλανδία, με έμφαση στην αποκλιμάκωση και την εξεύρεση λύσης, απέδωσε», εξήγησε ένας άλλος διπλωμάτης.

«Ταυτόχρονα, θα ήταν καλό να αναλογιστούμε την κατάσταση των σχέσεων και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τις διαμορφώσουμε στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες της περασμένης εβδομάδας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Μια βραδιά για τον μεγάλο δημιουργό στο Ηρώδειο

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάι Μλαντένοφ: Ο άγνωστος διπλωμάτης που «έκλεψε» τη θέση του Μπλερ από το Συμβούλιο για τη Γαζα

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Mercosur: Έχει κοντά ποδάρια η προπαγάνδα

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοψία Κατσαφάδου την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους από την κακοκαιρία

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο: Η παγίδα που κρύβει

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Κλιματική ή εγκληματική κρίση;» - Η εξήγησή του για τις πλημμύρες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αποχωρεί το τελευταίο μπλόκο αγροτών έπειτα από σχεδόν 2 μήνες στον δρόμο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ», λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια

15:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών - Οι κατηγορίες

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο ο Τσιτσιπάς - «Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βραβεύτηκε ο αστυνομικός που εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:03LIFESTYLE

Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το είπε ποτέ στον πατέρα της

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

16:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ