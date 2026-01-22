Η δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ - Γιατί η Γροιλανδία ξεχείλισε το ποτήρι

Στροφή κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην γραμμή που ακολουθούν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ αφού διαπιστώνουν ότι οι πολιτικές κατευνασμού του Αμερικανού προέδρου δεν οδηγούν πουθενά.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός πλέον συζητήθηκε ανοιχτά κάτι που λέγεται παρασκηνιακά εδώ και καιρό: Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων αλλάζει και το ίδιο και οι κανόνες του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Η εξουσία βασίζεται στην ωμή δύναμη, η εδαφική κυριαρχία και όσα ορίζονται σχετικά στο Διεθνές Δίκαιο δεν μετρούν πουθενά. Με λίγα λόγια υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου.

Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να προσποιούνται ότι δεν βλέπουν τις αλλαγές. Γι’ αυτό και ορισμένοι από το Νταβός τράβηξαν «κόκκινη γραμμή», απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αναδειχθεί αργότερα σε στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ: ότι για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι φαντάζονται τους εαυτούς τους χωρίς την στήριξη της Ουάσινγκτον.

Η πολιτική κατευνασμού

Εδώ και περίπου έναν χρόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επιδοθεί σε μία στρατηγική κατευνασμού του Αμερικανού προέδρου. Από τα κόκκινα χαλιά, τα επίσημα δείπνα και τις βόλτες του Τραμπ με χρυσή άμαξα στο πλευρό βασιλιά της Βρετανίας, Καρόλου μέχρι την επίσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στον Λευκό Οίκο όπου οι Ευρωπαίοι κάθισαν σαν… μαθητές μπροστά από το γραφείο του Αμερικανού προέδρου οι ηγέτες της Ε.Ε. απέφευγαν να συγκρουστούν με τον Τραμπ. Συζήτηση, διπλωματία και κολακεία ήταν η συνταγή.

Ωστόσο σήμερα τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Η ομιλία του Τραμπ στο Νταβός θεωρήθηκε από τους περισσότερους προσβλητική απέναντι στην Ευρώπη. «Χωρίς εμάς οι περισσότερες χώρες δεν θα δούλευαν καν», είπε για τις ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ. Σήμερα το περιοδικό Economist τοποθετεί στο εξώφυλλο του τον Τραμπ πάνω σε μία πολική αρκούδα και μιλάει για το τέλος του ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία και ο Καναδάς δείχνουν να καταλαβαίνουν και να αποδέχονται τις αλλαγές. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάικ Κάρνεϊ προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με την ομιλία του στο Νταβός όπου υποστήριξε ορθά κοφτά ότι δεν θα προσποιείται πλέον πως οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος ή ότι ισχύει η παλιά δυτική συμμαχία.

Μίλησε για μία ρήξη στην παγκόσμια τάξη και μία νέα σκληρή πραγματικότητα «όπου η γεωπολιτική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό». Έδωσε όμως τη δική λύση σε αυτό. Είπε ότι οι μεσαίες δυνάμεις μπορούν να οικοδομήσουν μία δική τους συμμαχία και μία νέα τάξη που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Η ενόχληση της Λαγκάρντ

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να συμφωνεί. Στην δική του ομιλία στο Νταβός ανέφερε ότι προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες. Η Ευρώπη δεν πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, διεμήνυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σχολιάστηκε πιο έντονα για τα γυαλιά τύπου aviator που φορούσε στην ομιλία του και το πρόβλημα στην όραση του.

Η Γαλλίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ φάνηκε να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σηκώθηκε και έφυγε από κλειστό δείπνο στο Νταβός καθώς ενοχλήθηκε από τα «πυρά» που εξαπέλυε εκείνη την ώρα από το βήμα ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. Η Λαγκάρντ που έχει διατελέσει και επικεφαλής του ΔΝΤ είναι γνωστό ότι αποστρέφεται την τραμπική ρητορική που εναντιώνεται στις αξίες της Ευρώπης.

Η Βρετανία και η Γερμανία τηρούν μέχρι στιγμής στάση αναμονής και ο Κιρ Στάρμερ με τον Φρίντριχ Μερτς αποφεύγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την Ουάσινγκτον.

Στις Βρυξέλλες, όμως, φαίνεται ότι συμφωνούν πώς η παλιά τάξη πραγμάτων τελειώνει και η Ευρώπη πρέπει να βρει τον νέο βηματισμό της. Η Ευρώπη πρέπει να «αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε και ενεργούμε», προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χθες από το Στρασβούργο.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, που φάνηκε να σκληραίνει την ρητορική της έναντι του Τραμπ, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι «ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που καθορίζεται από την ωμή εξουσία». Πρόσθεσε ότι «σε αυτόν τον ολοένα και πιο άναρχο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της μέσα εξουσίας» και πρέπει να αξιοποιήσει την οικονομική της δύναμη και να γίνει πιο ανεξάρτητη.

