Η δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ - Γιατί η Γροιλανδία ξεχείλισε το ποτήρι

Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων δείχνει να αλλάζει ραγδαία και οι ηγέτες στην Ευρώπη πλέον άρχισαν να το παίρνουν απόφαση

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Η δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ - Γιατί η Γροιλανδία ξεχείλισε το ποτήρι
Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στροφή κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην γραμμή που ακολουθούν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ αφού διαπιστώνουν ότι οι πολιτικές κατευνασμού του Αμερικανού προέδρου δεν οδηγούν πουθενά.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός πλέον συζητήθηκε ανοιχτά κάτι που λέγεται παρασκηνιακά εδώ και καιρό: Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων αλλάζει και το ίδιο και οι κανόνες του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Η εξουσία βασίζεται στην ωμή δύναμη, η εδαφική κυριαρχία και όσα ορίζονται σχετικά στο Διεθνές Δίκαιο δεν μετρούν πουθενά. Με λίγα λόγια υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου.

Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να προσποιούνται ότι δεν βλέπουν τις αλλαγές. Γι’ αυτό και ορισμένοι από το Νταβός τράβηξαν «κόκκινη γραμμή», απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αναδειχθεί αργότερα σε στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ: ότι για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι φαντάζονται τους εαυτούς τους χωρίς την στήριξη της Ουάσινγκτον.

Η πολιτική κατευνασμού

Εδώ και περίπου έναν χρόνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επιδοθεί σε μία στρατηγική κατευνασμού του Αμερικανού προέδρου. Από τα κόκκινα χαλιά, τα επίσημα δείπνα και τις βόλτες του Τραμπ με χρυσή άμαξα στο πλευρό βασιλιά της Βρετανίας, Καρόλου μέχρι την επίσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στον Λευκό Οίκο όπου οι Ευρωπαίοι κάθισαν σαν… μαθητές μπροστά από το γραφείο του Αμερικανού προέδρου οι ηγέτες της Ε.Ε. απέφευγαν να συγκρουστούν με τον Τραμπ. Συζήτηση, διπλωματία και κολακεία ήταν η συνταγή.

Ωστόσο σήμερα τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Η ομιλία του Τραμπ στο Νταβός θεωρήθηκε από τους περισσότερους προσβλητική απέναντι στην Ευρώπη. «Χωρίς εμάς οι περισσότερες χώρες δεν θα δούλευαν καν», είπε για τις ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ. Σήμερα το περιοδικό Economist τοποθετεί στο εξώφυλλο του τον Τραμπ πάνω σε μία πολική αρκούδα και μιλάει για το τέλος του ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία και ο Καναδάς δείχνουν να καταλαβαίνουν και να αποδέχονται τις αλλαγές. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάικ Κάρνεϊ προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με την ομιλία του στο Νταβός όπου υποστήριξε ορθά κοφτά ότι δεν θα προσποιείται πλέον πως οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος ή ότι ισχύει η παλιά δυτική συμμαχία.

Μίλησε για μία ρήξη στην παγκόσμια τάξη και μία νέα σκληρή πραγματικότητα «όπου η γεωπολιτική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό». Έδωσε όμως τη δική λύση σε αυτό. Είπε ότι οι μεσαίες δυνάμεις μπορούν να οικοδομήσουν μία δική τους συμμαχία και μία νέα τάξη που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Η ενόχληση της Λαγκάρντ

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να συμφωνεί. Στην δική του ομιλία στο Νταβός ανέφερε ότι προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες. Η Ευρώπη δεν πρέπει να διστάσει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, διεμήνυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σχολιάστηκε πιο έντονα για τα γυαλιά τύπου aviator που φορούσε στην ομιλία του και το πρόβλημα στην όραση του.

Εμανουέλ Μακρόν

Η Γαλλίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ φάνηκε να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σηκώθηκε και έφυγε από κλειστό δείπνο στο Νταβός καθώς ενοχλήθηκε από τα «πυρά» που εξαπέλυε εκείνη την ώρα από το βήμα ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. Η Λαγκάρντ που έχει διατελέσει και επικεφαλής του ΔΝΤ είναι γνωστό ότι αποστρέφεται την τραμπική ρητορική που εναντιώνεται στις αξίες της Ευρώπης.

Η Βρετανία και η Γερμανία τηρούν μέχρι στιγμής στάση αναμονής και ο Κιρ Στάρμερ με τον Φρίντριχ Μερτς αποφεύγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την Ουάσινγκτον.

Στις Βρυξέλλες, όμως, φαίνεται ότι συμφωνούν πώς η παλιά τάξη πραγμάτων τελειώνει και η Ευρώπη πρέπει να βρει τον νέο βηματισμό της. Η Ευρώπη πρέπει να «αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε και ενεργούμε», προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χθες από το Στρασβούργο.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, που φάνηκε να σκληραίνει την ρητορική της έναντι του Τραμπ, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι «ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που καθορίζεται από την ωμή εξουσία». Πρόσθεσε ότι «σε αυτόν τον ολοένα και πιο άναρχο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της μέσα εξουσίας» και πρέπει να αξιοποιήσει την οικονομική της δύναμη και να γίνει πιο ανεξάρτητη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή στις πληγείσες περιοχές

11:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Australian Open

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Νότια Ουαλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς - Άφαντος ο δράστης

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa League και Euroleague με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr  

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για Γροιλανδία: «Δε μας αφορά το θέμα, ας τα βρουν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ» - Ίσως κοστίζει 1 δις δολάρια

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Εκτρέψαμε το νερό και σώσαμε σπίτια» - Το βίντεο με τα big bags

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Sunita Williams: Συνταξιοδοτήθηκε η αστροναύτης της NASA με τα πολλαπλά ρεκόρ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών λόγω κακοκαιρίας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford–BYD: Μπαταρίες, γεωπολιτική και νεύρα στην Ουάσινγκτον

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Η δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ - Γιατί η Γροιλανδία ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 30' λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος Κηφισίας

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Οι 10 πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο - Επικίνδυνη η ποιότητα του αέρα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Σε 10 έως 20 χρόνια, η εργασία θα είναι προαιρετική και τα χρήματα άχρηστα»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Δημοτικός υπάλληλος με 140,5 ώρες υπερωριών σε έναν χρόνο - Η υπόθεση που άναψε φωτιές

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 88χρονη έπεσε θύμα απάτης από «γιατρό» - Της ζήτησε 3.000 ευρώ για χειρουργείο της κόρης της

10:19WHAT THE FACT

Σημείο Νέμο: Η πιο απομονωμένη τοποθεσία στη Γη - Ανέγγιχτη από ανθρώπους αλλά με μεγάλη σημασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «μαλάκωσε» ο Τραμπ για τη Γροιλανδία - Το μοντέλο Κύπρου, ο «Χρυσός Θόλος» και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

16:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο δράστη - Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

09:13LIFESTYLE

Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ