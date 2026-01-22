NYT: Στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο το σενάριο για αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία

Στο μοντέλο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο φέρεται να βασίζεται το σενάριο που συζητήθηκε για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στη σκηνή για να απευθυνθεί στο κοινό κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. 

AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες (21/1) στροφή 180 μοιρών στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αποσύροντας την απειλή του για την επιβολή δασμών σε όσους του αντιτίθενται. Λίγες ώρες αφότου χρησιμοποίησε το βήμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός για να υπονοήσει μια πιο ήπια προσέγγιση για τη Γροιλανδία, ο Tραμπ συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και στη συνέχεια ανακοίνωσε μια συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για την Κύπρο.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε συναντήσεις συζήτησαν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποκτήσουν κυριαρχία σε μικρές εκτάσεις της Γροιλανδίας για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων. Ένας από τους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συναντήσεις πιο συγκεκριμένα, συνέκρινε το ενδεχόμενο αυτό με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, οι οποίες θεωρούνται βρετανικό έδαφος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος, που είχε ενημερωθεί για τις συζητήσεις, επιβεβαίωσε ότι η ιδέα για τη Γροιλανδία βασίστηκε στο πρότυπο των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

Οι New York Times ανέφεραν ότι το υπό συζήτηση πλαίσιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια ρήτρα που θα δίνει στις ΗΠΑ κυριαρχία σε τμήματα ορισμένων τμημάτων της Γροιλανδίας και όχι σε ολόκληρο το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει της πρότασης, η Αμερική θα μπορεί να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις, αποστολές συλλογής πληροφοριών και εκπαίδευση χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει άδεια από τη Δανία. Εάν η συμφωνία εγκριθεί, αναμένεται ότι οι αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία θα αναγνωριστούν ως έδαφος των ΗΠΑ στην Αρκτική. Η κίνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ως στόχο να μετριάσει τις ανησυχίες της Δανίας σχετικά με την πιθανή απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Θα μπορούσε επίσης να συνοδεύεται από διατάξεις για την περιορισμένη τοπική ανάπτυξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εξόρυξης σπάνιων γαιών. Η Γροιλανδία έχει μεγάλα αποθέματα σπάνιων γαιών, υλικά που είναι κρίσιμα για τα πάντα, από smartphones έως πυραυλικά συστήματα.

Το δημοσίευμα των New York Times υπογραμμίζει, τέλος, ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι οποιαδήποτε σύγκριση με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αφορά προς το παρόν ένα ενδεχόμενο σενάριο και όχι συμφωνημένη λύση.

