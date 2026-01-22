Τραμπ: Άλλαξε γνώμη για τη Γροιλανδία μετά από πιέσεις συνεργατών του κατά της στρατιωτικής επιλογής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές χρήσης βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας μετά από εβδομάδες πολιτικού χάους, καθώς κορυφαίοι βοηθοί του προσπάθησαν και πέτυχαν τελικά τόσο να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του προέδρου όσο και να μετριάσουν τον πανικό που προκάλεσαν στους συμμάχους των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές με γνώση στις συνομιλίες.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής βίας μετά από εβδομάδες άρνησης να το πράξει και σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι δεν θα επιβάλλει πλέον δασμούς που είχε απειλήσει να θέσει σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Αυτό συνέβη σύμφωνα με το Reuters, καθώς αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν προωθήσει μια λιγότερο προκλητική προσέγγιση, με αρκετά βασικά μέλη της ομάδας του προέδρου να μην είναι ενθουσιώδη για την πιθανή χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της δανικής επικράτειας, ανέφεραν πηγές του Λευκού Οίκου.

Αφού δήλωσε ότι οι δασμοί είναι εκτός συζήτησης, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή» κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Νταβός. Ανέθεσε σε κορυφαίους αξιωματούχους να διαπραγματευτούν μια πιθανή συμφωνία.

Το επεισόδιο υπογράμμισε πώς η μακροχρόνια επιθυμία του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξακολουθεί να προσκρούει στην διπλωματική και πολιτική πραγματικότητα, συμβολίζοντας μια δεύτερη θητεία που χαρακτηρίζεται από απότομες αλλαγές πολιτικής και γρήγορες ανατροπές. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αλλάξει πορεία σε θέματα δασμών και άλλων ζητημάτων υπό οικονομική, πολιτική ή αγοραία πίεση.

Ερωτηθείσα για το αν οι βοηθοί του Τραμπ εξετάζουν σοβαρά στρατιωτικές επιλογές για τη Γροιλανδία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει επιλογές για τον πρόεδρο Τραμπ, εκτός αν το κάνει ο ίδιος». «Ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία και ολόκληρη η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το παράδειγμά του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν τους στόχους τους στη Γροιλανδία με ελάχιστο μακροπρόθεσμο κόστος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει αναβιώσει την μακροχρόνια φιλοδοξία του να αποκτήσει το νησί της Αρκτικής, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνεται στην Αρκτική.

Οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, η οποία επιβλέπει την περιοχή, απέρριψαν τις προτάσεις του Τραμπ, τονίζοντας ότι το μέλλον του νησιού εξαρτάται από τον λαό του και κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τακτικές εκφοβισμού. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εφαρμόσει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κάτι που η ΕΕ χαρακτήρισε εκβιασμό .

Η ιδέα για την επιβολή δασμών προήλθε από τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ανέφεραν πηγές του Λευκού Οίκου. Οι απειλές στην ανάρτηση του Τραμπ ήρθαν αφότου ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία, για να δείξουν προφανώς ότι έλαβαν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια του νησιού.

Ενόψει της συνόδου κορυφής του Νταβός, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέτειναν την αντίθεσή τους στην απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Δεν του αρέσει να τον στριμώχνουν», δήλωσε μία από τις πηγές του Λευκού Οίκου, εξηγώντας την απειλή του Τραμπ για δασμούς. Αυτή η ανακοίνωση πυροδότησε μια αναταραχή στον Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη ενός δασμολογικού σχεδίου και την κατανόηση του πώς θα εξελιχθεί.

Η απειλή για δασμούς ξάφνιασε το επιτελείο Τραμπ

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά την ιδέα της κατάληψης της Γροιλανδίας το 2019, αλλά ενέτεινε τη ρητορική του μετά την επιστροφή του στην εξουσία πριν από ένα χρόνο. Σε συναντήσεις πέρυσι, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους Δανούς ομολόγους τους ότι οι σχέσεις σταθεροποιούνταν, αφήνοντάς τους την εντύπωση ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κατάληψη της Αρκτικής περιοχής δεν ήταν πλέον στην κορυφή της ατζέντας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Αυτό άλλαξε τον Δεκέμβριο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά ότι ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι θα υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος στη Γροιλανδία και ανανέωσε την προσπάθειά του να αποκτήσει την περιοχή, φαινομενικά ενθαρρυμένος από την επιτυχημένη επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ενώ οι βοηθοί ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνοι με τον στόχο της κατάληψης της Γροιλανδίας, ήταν διχασμένοι ως προς την επιθετική προσέγγιση του προέδρου, ανέφεραν οι δύο πηγές του Λευκού Οίκου. Στις περισσότερες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, οι περισσότεροι αξιωματούχοι ήταν εκείνοι που απαιτούσαν προσοχή από εκείνους που πιέζουν τις ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί με τη βία, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τομ Ντανς, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ για να ηγηθεί της Επιτροπής Αρκτικής Έρευνας των ΗΠΑ, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, «πιέζουν για μια μέση λύση» στο θέμα της Γροιλανδίας, ενώ ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ έδειξε προθυμία να διατηρήσει το θέμα της προσάρτησης και της πιθανής χρήσης στρατιωτικής βίας στο τραπέζι, ανέφεραν οι πηγές.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Η ομάδα του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Ρούμπιο, του παρουσιάζει συστηματικά μια σειρά από επιλογές σε ζητήματα εθνικής σημασίας». Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, ανέφεραν οι πηγές. Ένας από αυτούς, μιλώντας πριν από την αλλαγή στάσης του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς και τη χρήση βίας, είπε ότι ο πρόεδρος ήθελε να διατηρήσει την επιλογή μιας στρατιωτικής κίνησης. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει τι θα συνεπάγεται μια στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία. Ως δανικό έδαφος, το νησί είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική βάση εκεί.

Μια συμφωνία του 1951 μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ επιτρέπει στον αμερικανικό στρατό ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία ή άλλα εδάφη του ΝΑΤΟ - κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δίνει ήδη στην Ουάσιγκτον τη δυνατότητα να στείλει επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Οι Βανς και Ρούμπιο φιλοξένησαν την περασμένη εβδομάδα τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε ως «ειλικρινείς αλλά εποικοδομητικές». Η στρατιωτική δράση δεν εξετάστηκε σοβαρά σε εκείνη τη συνάντηση, όπου ο Βανς συζήτησε πώς θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση παρά τις φαινομενικά ασύμβατες θέσεις, δήλωσε μία από τις πηγές του Λευκού Οίκου.

