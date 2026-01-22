Δυσπιστία στη Γροιλανδία για τους ισχυρισμούς Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας»

«Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών», λένε οι κάτοικοι στο Νουούκ.

Δυσπιστία στη Γροιλανδία για τους ισχυρισμούς Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας»
Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για την υπόθεση της Γροιλανδίας αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στην αυτόνομη νήσο, που αποτελεί τμήμα της Δανίας.

Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο από την πρωτεύουσα Νούουκ, φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μαθαίνοντας την είδηση, ή είπαν πως δεν πιστεύουν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

Είναι «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», είπε ο Μίκελ Νίλσεν, 47χρονος τεχνίτης. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», επέμεινε.

«Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω», ήταν η αντίδραση μιας 64χρονης, νοσηλεύτριας-βοηθού. «Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ», πρόσθεσε.

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μίκι, ο οποίος ζήτησε να μη μεταδοθεί το επώνυμό του. «Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», εξήγησε ο άνδρας 31 ετών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. Μόλις το 6% θα αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο.

Στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Νταβός, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ διαβεβαίωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως συμφώνησε όσον αφορά το πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε είχε «πολύ παραγωγική συζήτηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε από την πλευρά της εκπρόσωπος του επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.

