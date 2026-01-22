Economist: Ο Τραμπ σε ρόλο γητευτή μίας πολικής αρκούδας στο εξώφυλλο

Το θέμα της Γροιλανδίας και την αναμέτρηση των Ευρωπαίων με τον Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στο πρώτο θέμα του εξωφύλλου του το βρετανικό περιοδικό Economist.

Για να αναδείξει συμβολικά την αμερικανική πίεση και υπεροχή στο θέμα τοποθέτησε τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς μπλούζα πάνω σε μία πολική αρκούδα. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να αναδείξει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κυριαρχήσει στο θέμα της Γροιλανδίας, όπως έχει εξημερώσει μία πολική αρκούδα.

Ωστόσο η επιλογή του θέματος ενδεχομένως κρύβει και μία αναφορά στον Πούτιν. Στην Μόσχα κυκλοφορούν μπλούζες, κούπες και άλλα τουριστικά αντικείμενα με την εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν πάνω σε αρκούδες, που συμβολίζουν την Ρωσία.

Οι συγκεκριμένες εικόνες του Πούτιν θέλουν να δείξουν την σωματική δύναμη αλλά και τη δυναμική του. Θυμίζουν έντονα τον Πούτιν, όπως τον είχαν απαθανατίσει οι φωτογράφοι στο παρελθόν, σε ρόλο κυνηγού να κυνηγάει είτε χωρίς μπλούζα είτε ντυμένος με στρατιωτική παραλλαγή.

«Η κρίση της Γροιλανδίας αποτελεί μάθημα για όλες τις χώρες. Οι φίλοι της Αμερικής πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο στον οποίο θα είναι μόνοι και το ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πια», σχολιάζει ο Economist.

Το ρεπορτάζ του περιοδικού αναφέρεται στον πραγματικό κίνδυνο που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι μεγάλοι κίνδυνοι παραμένουν παρά την τακτική υποχώρησή του στο θέμα της επιβολής δασμών για το θέμα της Γροιλανδίας.