Νταβός: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - «Μένει να λυθεί μόνο ένα πράγμα» για τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στο Νταβός, για να συζητήσουν το σχέδιο για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ειχε εκφράσει την αισιοδοξία του στο Sky News ότι το τέλος του πολέμου «πλησιάζει» Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε μία μόνο μέρα, αλλά έκτοτε έχει δηλώσει ότι αποδείχθηκε πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε, κάτι που επανέλαβε νωρίτερα παρουσιάζοντας το Συμβούλιο της Ειρήνης στο Νταβός.

Αυτά τα σχόλια έγιναν αφότου ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου περιορίζονται πλέον σε ένα μόνο ζήτημα. Ο Γουίτκοφ, εξέφρασε αισιοδοξία για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Νομίζω ότι το έχουμε περιορίσει σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει εκδοχές αυτού του ζητήματος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», δήλωσε ενόψει του ταξιδιού του στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ δεν διευκρίνισε το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά οι πρόσφατες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο μελλοντικό καθεστώς της βιομηχανικής καρδιάς της Ουκρανίας στο Ντονμπάς, με πρόταση για μια αποστρατιωτικοποιημένη και ελεύθερη οικονομική ζώνη σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. «Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το βρούμε», είπε ο Γουίτκοφ.

Μετά τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, θα μεταβούν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.