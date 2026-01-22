Νταβός: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - «Μένει να λυθεί μόνο ένα πράγμα» για τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός

Newsbomb

Νταβός: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - «Μένει να λυθεί μόνο ένα πράγμα» για τη συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στο Νταβός, για να συζητήσουν το σχέδιο για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ειχε εκφράσει την αισιοδοξία του στο Sky News ότι το τέλος του πολέμου «πλησιάζει» Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε μία μόνο μέρα, αλλά έκτοτε έχει δηλώσει ότι αποδείχθηκε πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε, κάτι που επανέλαβε νωρίτερα παρουσιάζοντας το Συμβούλιο της Ειρήνης στο Νταβός.

Αυτά τα σχόλια έγιναν αφότου ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου περιορίζονται πλέον σε ένα μόνο ζήτημα. Ο Γουίτκοφ, εξέφρασε αισιοδοξία για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Νομίζω ότι το έχουμε περιορίσει σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει εκδοχές αυτού του ζητήματος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», δήλωσε ενόψει του ταξιδιού του στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ δεν διευκρίνισε το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά οι πρόσφατες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο μελλοντικό καθεστώς της βιομηχανικής καρδιάς της Ουκρανίας στο Ντονμπάς, με πρόταση για μια αποστρατιωτικοποιημένη και ελεύθερη οικονομική ζώνη σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. «Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το βρούμε», είπε ο Γουίτκοφ.

Μετά τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, θα μεταβούν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οι πλημμύρες ξέθαψαν και σκόρπισαν φέρετρα - Εστιατόριο δίπλα και... μέσα στη θάλασσα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - «Μένει να λυθεί μόνο ένα πράγμα» για τη συμφωνία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Γλυφάδα: Βγήκαν και hummer του στρατού μετά τα μεσάνυχτα για τις πλημμύρες

14:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μπορώ να σκοτώσω αυτόν που καταπιέζει κάποιον άλλο»: Η Κάτια Δανδουλάκη στο CNN Greece για το #MeToo, το θέατρο σήμερα, τον Πλωρίτη και την μάχη της με την κατάθλιψη

14:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέο καινοτόμο εξ αποστάσεως Μάστερ στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick

14:26ΥΓΕΙΑ

Αλλαγή σκυτάλης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο: Η σύγκρουση και οι επικείμενες εκλογές

14:21LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Έκαναν πλιάτσικο την ώρα της πλημμύρας

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Τροποποίηση δρομολογίων την Παρασκευή 23/01 λόγω εργασιών

14:06ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΤ: Η Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων των Φινλανδών ως τουριστικός προορισμός

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

14:00LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Αν δεν είχα την πίστη μου στον Θεό, δεν θα άντεχα τον θάνατο του γιου μου»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Έτοιμος να πληρώσει 1 δισ.δολάρια για το Συμβούλιο Ειρήνης από «παγωμενα» ρωσικά κεφάλαια

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Κατολίσθηση σε περιμετρικό δρόμο - Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άφρισε η θάλασσα μετά την κακοκαιρία - Εντυπωσιακές εικόνες

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταφορά 100 ανδρών κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού: Η «λύση ανάγκης» που προκαλεί οργή και νομικά ερωτήματα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

13:35LIFESTYLE

Έμα Στόουν: Κάνει κατακόρυφο και φορά μάσκα Τζένιφερ Άνιστον στις πρόβες της «Βουγονίας» - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο Λάνθιμος

13:33LIFESTYLE

Η Rachel McAdams απέκτησε το δικό της «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας - Η συγκινητική αναφορά στην Diane Keaton

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταφορά 100 ανδρών κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού: Η «λύση ανάγκης» που προκαλεί οργή και νομικά ερωτήματα

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Έκαναν πλιάτσικο την ώρα της πλημμύρας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Έτοιμος να πληρώσει 1 δισ.δολάρια για το Συμβούλιο Ειρήνης από «παγωμενα» ρωσικά κεφάλαια

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

16:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρουσία έκπληξη στην αποστολή για Φερεντσβάρος - Τρεις απουσίες για Μπενίτεθ

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ