Tass: O Πούτιν θα πληρώσει το 1 δισ.δολάρια για το Συμβούλιο Ειρήνης από «παγωμενα» ρωσικά κεφάλαια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να πληρώσει το «εισιτήριο» 1 δισεκατομμύριο δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να προέλθουν από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ και ότι αυτό θα συζητηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ σε σημερινή συνάντηση.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία θα μπορούσε να παράσχει τα χρήματα αμέσως, ακόμη και πριν λάβει την τελική απόφαση για την επίσημη ένταξή της στο συμβούλιο. «Θα μπορούσαμε να παράσχουμε ένα δισεκατομμύριο δολάρια αυτή τη στιγμή, ακόμη και πριν αποφασίσουμε εάν θα συμμετάσχουμε στις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης», είπε, προσθέτοντας ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να προέλθουν από περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την προσφορά ως συνεπή με τη μακροχρόνια θέση της Ρωσίας για τη διεθνή σταθερότητα και τις «ειδικές σχέσεις της με τον λαό της Παλαιστίνης». Είπε ότι η Μόσχα ιστορικά υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώντας τον Τραμπ για την πρόσκληση, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μελετήσει την πρόταση και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς της εταίρους πριν λάβει την τελική απόφαση.

Ο Τραμπ είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι ο Πούτιν ήταν μεταξύ αρκετών παγκόσμιων ηγετών που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό που έχει περιγραφεί ως Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα, μέρος της Δεύτερης Φάσης ενός ευρύτερου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η στάση της Κίνας

Η Κίνα από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχει ακόμη δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να συμμετάσχει. Αντίθετα, έχει εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες.

«Η Κίνα ανέκαθεν εφάρμοζε μια πραγματική πολυμερή προσέγγιση. Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά το διεθνές σύστημα με επίκεντρο τον ΟΗΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ήταν λίγο πιο επικριτικά και αμφισβήτησαν το κατά πόσον αυτή η επιτροπή ήταν «πραγματικά υπέρ της ειρήνης», ενώ παράλληλα εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημιουργεί μια «ιδιωτική λέσχη ή ένα εταιρικό διοικητικό συμβούλιο με κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η κύρια ανησυχία της Κίνας είναι ότι ο Τραμπ θέλει να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αν θα μπορούσε και απάντησε: «Λοιπόν, ίσως».

Αυτό θα τρομοκρατήσει την Κίνα. Το Πεκίνο είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ και καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για να επεκτείνει την παγκόσμια επιρροή του μέσα από τον οργανισμό. Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του καθεστώτος του ως παγκόσμιας δύναμης.

Η Κίνα δεν θα είναι πρόθυμη να είναι απλώς ένα από τα πολλά μέλη ενός Συμβουλίου Ειρήνης που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ, όπου το Πεκίνο μπορεί να μην θεωρείται ισότιμο της Ουάσινγκτον και όπου η τελευταία λέξη πιθανότατα θα προέρχεται από τον Τραμπ. Αλλά επίσης δεν θα θέλει να επικρίνει ανοιχτά τον Τραμπ σε μια εποχή που οι δεσμοί μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι σταθεροί.

Αντ' αυτού, δημόσια το Πεκίνο επιλέγει τον διπλωματικό δρόμο και τονίζει τη σημασία του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. «Αυτή η ευνοϊκή κατάσταση δεν ήρθε εύκολα και αξίζει να την εκτιμήσουμε», πρόσθεσε ο Guo Jiakun στην καθημερινή ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης