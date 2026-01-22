LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε σήμερα (22/1) στο Νταβός το Συμβούλιο Ειρήνης , το οποίο αρχικά είχε ως στόχο να βοηθήσει στον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα , αλλά πλέον φαίνεται ότι θα έχει έναν ευρύτερο ρόλο που πολλοί φοβούνται ότι θα ανταγωνιστεί ή θα υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα προεδρεύσει του διοικητικού συμβουλίου, έχει προσκαλέσει δεκάδες άλλους παγκόσμιους ηγέτες να συμμετάσχουν και στόχος του είναι να αντιμετωπίσει η ομάδα και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις πέρα ​​από τη Γάζα, αν και δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, όπως έχει δηλώσει.

«Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ, ανεβαίνοντας στο βήμα, με τη φωνή του να έχει βραχνιάσει μετά τη χθεσινή ομιλία του που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. «Πολλές χώρες μόλις έλαβαν την ειδοποίησή τους και όλοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Θα συνεργαστούμε με πολλές άλλες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

«Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του Νταβός , προσθέτοντας ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ο τερματισμός σε έναν ακόμη έρχεται πολύ σύντομα». «Είναι αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος και αποδείχθηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος», λέει, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος δεν θα υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα είναι στο «Εκτελεστικό Συμβούλιο» του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο όπως έχει πει θα θέσει σε εφαρμογή το όραμα του συμβουλίου στη Γάζα.

«Σε ευχαριστώ, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Συνέχισε, εγκωμιάζοντας το δικό του ιστορικό. «Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο», λέει ο Τραμπ. Σβήσαμε όλες αυτές τις πυρκαγιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, μεταξύ των οποίων και εγώ».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι μόλις συσταθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, «μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε», λέγοντας ότι θα συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη. Παρά τις επανειλημμένες επικρίσεις του για τον διεθνή οργανισμό, λέει ότι υπάρχει «τεράστιο δυναμικό» στον ΟΗΕ. Ο συνδυασμός των προσπαθειών του Συμβουλίου Ειρήνης και του ΟΗΕ είναι «κάτι πολύ, πολύ μοναδικό για τον κόσμο» και «το πρώτο βήμα προς μια πιο φωτεινή μέρα για τη Μέση Ανατολή».

Ποιοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο

Ορισμένοι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν διστάσει να ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο, του οποίου τα μόνιμα μέλη σύμφωνα με τον Τραμπ πρέπει να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση με μια πληρωμή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα. Εκτός από τις ΗΠΑ, κανένα άλλο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - τα πέντε έθνη με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να ενταχθεί.

Here comes Trump’s Board of Peace pic.twitter.com/AV4nCWiETE — Danny Kemp (@dannyctkemp) January 22, 2026

Η Ρωσία δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι μελετά την πρόταση, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ενταχθεί. Η Γαλλία αρνήθηκε. Η Βρετανία δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν εντάσσεται προς το παρόν. Η Κίνα δεν έχει ακόμη δηλώσει εάν θα ενταχθεί.

Η δημιουργία του συμβουλίου εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, και ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Ρολάντο Γκόμεζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η συνεργασία του ΟΗΕ με το συμβούλιο θα γίνει μόνο σε αυτό το πλαίσιο.

Περίπου 35 χώρες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Λευκορωσίας. Σύμφωνα με το Associated Press η λίστα με τις χώρες που έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει τις: Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κοσσυφοπέδιο, Μαρόκο, Πακιστάν, Κατάρ, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

Και αυτές είναι που δεν θα συμμετάσχουν, τουλάχιστον προς το παρόν: Γαλλία, Νορβηγία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες χώρες έχουν επίσης προσκληθεί, αλλά δεν έχουν δεσμευτεί για κανέναν από τους δύο: Καμπότζη, Κίνα, Κροατία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, Παραγουάη, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ουκρανία.

Στόχος, η προώθηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο

Το καταστατικό του συμβουλίου του αναθέτει την αποστολή να προωθήσει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ένα αντίγραφο που είδε το Reuters, και ο Τραμπ έχει ήδη ορίσει άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για να συμμετάσχουν σε αυτό, καθώς και τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

Η εκεχειρία στη Γάζα , η οποία συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, έχει διαταραχθεί εδώ και μήνες, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να ανταλλάσσουν ευθύνες για τις επανειλημμένες εκρήξεις βίας στις οποίες έχουν σκοτωθεί αρκετοί Ισραηλινοί στρατιώτες και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για περαιτέρω παραβιάσεις, με το Ισραήλ να λέει ότι η Χαμάς έχει καθυστερήσει την επιστροφή της τελευταίας σορού ενός νεκρού ομήρου και η Χαμάς να λέει ότι το Ισραήλ συνέχισε να περιορίζει την παροχή βοήθειας στη Γάζα παρά τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Κάθε πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες της άλλης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού ηγέτη. Παλαιστινιακές παρατάξεις έχουν εγκρίνει το σχέδιο του Τραμπ και έχουν παράσχει υποστήριξη σε μια μεταβατική παλαιστινιακή επιτροπή που έχει ως στόχο να διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας υπό την επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Τραμπ ήταν τολμηρός στα σχόλιά του για τη Γάζα, λέγοντας ότι η εκεχειρία ισοδυναμεί με «ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ακόμα και καθώς η πρώτη φάση της εκεχειρίας καθυστερεί, το επόμενο στάδιο πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολα μακροπρόθεσμα ζητήματα που έχουν ταλαιπωρήσει προηγούμενες διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, του ελέγχου της ασφάλειας στη Γάζα και της τελικής ισραηλινής αποχώρησης.

Χθες (21/1) στο Νταβός, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι, η χώρα του οποίου έπαιξε σημαντικό ρόλο στις συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα, και συζήτησαν το διοικητικό συμβούλιο.

