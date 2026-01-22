FT: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να προσφέρουν στη Ρωσία κατάπαυση πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν στη Ρωσία περιορισμένη εκεχειρία, υπό τον όρο της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Αυτό θα συνεπαγόταν τη διακοπή των επιθέσεων από τη Μόσχα σε ουκρανικά ενεργειακά δίκτυα με αντάλλαγμα τη διακοπή των επιθέσεων από το Κίεβο σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου». Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκαν οι Financial Times, οι διαπραγματεύσεις για αυτήν την πρόταση βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Σημειώνεται επίσης ότι η Ουάσινγκτον πιέζει για αυτή τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Νταβός ότι υποστηρίζει την ιδέα τέτοιων διαπραγματεύσεων. «Είναι καλύτερο να έχουμε κάποιο είδος διαλόγου παρά καθόλου», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης