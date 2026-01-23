Άμπου Ντάμπι: Η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι σήμερα Παρασκευή (23/1), σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι τρεις χώρες κάθονται στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής μετά από συνομιλίες στο Κρεμλίνο μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες ήταν «χρήσιμες από κάθε άποψη», προσθέτοντας ότι «συμφωνήθηκε ότι η πρώτη συνάντηση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Άμπου Ντάμπι».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και η αμερικανική ομάδα έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με ρωσική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον στρατηγό Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντή της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία , με τους απεσταλμένους της να μετακινούνται μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σε μια σειρά από διαπραγματεύσεις που ορισμένοι ανησυχούν ότι θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ουκρανία σε μια δυσμενή συμφωνία .Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη (21/1) ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα ήταν «ηλίθιοι» αν δεν κατάφερναν να συναντηθούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Πέμπτη, ο Γουίτκοφ είπε ότι ένα σημαντικό ζήτημα απομένει να επιλυθεί στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι αυτό.

Ζελένσκι: «Όλα έχουν να κάνουν με τη γη»

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του διευκρίνισε ότι το μελλοντικό καθεστώς των εδαφών που κατέχονται επί του παρόντος από τη Ρωσία στα ανατολικά της χώρας είναι το ζήτημα που παραμένει άλυτο, αλλά οι προτάσεις για ειρήνη είναι «σχεδόν έτοιμες». «Όλα έχουν να κάνουν με τη γη. Αυτό είναι το ζήτημα που δεν έχει ακόμη λυθεί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας - προσθέτοντας ότι οι τριμερείς συνομιλίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στις δύο πλευρές «παραλλαγές».

Και οι δύο πλευρές έχουν προηγουμένως επισημάνει το ζήτημα του εδάφους ως κρίσιμο. Συγκεκριμένα, ο Πούτιν έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραδώσει το 20% που εξακολουθεί να κατέχει στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ. Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει γη που η Ουκρανία έχει υπερασπιστεί με επιτυχία από το 2022 μέσω ενός σκληρού, δαπανηρού πολέμου φθοράς.

Η Ρωσία απαιτεί επίσης από την Ουκρανία να παραιτηθεί από τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και απορρίπτει οποιαδήποτε παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Οι Ρώσοι πρέπει να είναι έτοιμοι για συμβιβασμούς, επειδή, ξέρετε, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, όχι μόνο η Ουκρανία, και αυτό είναι σημαντικό για εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι από το Νταβός, προσθέτοντας ότι οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου είναι έτοιμες, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, αν και θα απαιτηθεί επικύρωση από κάθε χώρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλούσε μετά από μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Νταβός. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκφώνησε μια έντονη ομιλία στο Νταβός κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι βρίσκονται σε «λειτουργία Γροιλανδίας», καθώς περίμεναν την ηγεσία του Τραμπ για την Ουκρανία και άλλες γεωπολιτικές κρίσεις αντί να αναλάβουν οι ίδιοι δράση.

Παρά την περιορισμένη και αποσπασματική υποστήριξη του Τραμπ προς την Ουκρανία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, ο Ζελένσκι επικεντρώθηκε αντ' αυτού στον ρόλο της Ευρώπης στη σύγκρουση, κατηγορώντας τους ηγέτες της ηπείρου για εφησυχασμό και αδράνεια. «Μόλις πέρυσι, εδώ στο Νταβός, ολοκλήρωσα την ομιλία μου με τα λόγια «Η Ευρώπη πρέπει να ξέρει πώς να αμύνεται»», είπε ο Ζελένσκι. «Ένας χρόνος έχει περάσει και τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Ζελένσκι πήγε καλά, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος του είπε ότι ήθελε να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Είχα μια καλή συνάντηση, αλλά είχα πολλές καλές συναντήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι και δεν φαίνεται να συμβαίνει», είπε.

Τραμπ: Τα σημεία τριβής παραμένουν ίδια εδώ και μήνες

Ο Τραμπ σημείωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία και ότι «όλοι κάνουν παραχωρήσεις» για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Είπε ότι τα σημεία τριβής στις συνομιλίες παρέμειναν τα ίδια τους τελευταίους έξι ή επτά μήνες, σημειώνοντας ότι τα «όρια» ήταν ένα βασικό ζήτημα. «Το κύριο εμπόδιο στις συνομολίες είναι τα ίδια πράγματα που τις κρατούσαν στάσιμες τον τελευταίο χρόνο», είπε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι συζήτησαν πώς οι Ουκρανοί επιβίωσαν τον κρύο χειμώνα χωρίς θέρμανση. «Είναι πραγματικά δύσκολο για τον λαό της Ουκρανίας», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ήταν «εκπληκτικό» το πώς οι κάτοικοι κατάφεραν να επιμείνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα αντιμετωπίζοντας αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις. Η Ουκρανία βιώνει έναν σκληρό χειμώνα, με τις ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές να διακόπτουν την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας, Κίεβο, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

