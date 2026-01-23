Κρεμλίνο: Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 εκτέλεσαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM.

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.