Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές.

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
1'
Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας την Πέμπτη είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από 20, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη που βρίσκεται ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Στη βιομηχανική πόλη Κρίβι Ρίχ, από όπου κατάγεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

kryvyi-rih-2.jpg

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».

