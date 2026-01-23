«Θα καθορίσουμε τη στάση μας επί τόπου» – Οι διάλογοι Ζελένσκι με την ουκρανική αντιπροσωπεία

«Μόλις είχα διαβουλεύσεις με τη διαπραγματευτική μας ομάδα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, συζητήσαμε τα θέματα. Μίλησα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, πριν από την έναρξη της τριμερούς συνάντησης Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας – Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, στο Άμπου Ντάμπι.

Ακόμη, ανέφερε ότι συζήτησε με τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι το «πλαίσιο της συζήτησης», τα θέματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Συζητήσαμε επίσης για τα σχήματα (σ.σ. των συναντήσεων), που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επί τόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό που θα πραγματοποιηθεί υπό αυτό το σχήμα», προσέθεσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.

