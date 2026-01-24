Η Ρωσία επιμένει στη «φόρμουλα του Άνκορατζ»: «Θέλουμε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς»

Η Ρωσία ασκεί ασφυκτική πίεση με «αιχμή» στη διαπραγμάτευση τη «φόρμουλα του Άνκορατζ» για τα εδάφη της Ουκρανίας – Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Άμπου Ντάμπι για τη δεύτερη μέρα της τριμερούς συνομιλίας ανάμεσα σε Μόσχα, Ουάσινγκτον και Κίεβο

Η Ρωσία επιμένει στη «φόρμουλα του Άνκορατζ»: «Θέλουμε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς»
AP.
Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα επιδιώκει να επιλύσει τα εδαφικά ζητήματα με την Ουκρανία μέσω της λεγόμενης «φόρμουλας του Άνκορατζ», συμφωνίας που είχε τεθεί κατά τις συνομιλίες του περασμένου καλοκαιριού μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Παρ’ ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ντόναλντ Τραμπ – Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένουν ασαφείς, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η Ρωσία αναμένει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ, «ανοίγοντας» τον δρόμο για την πλήρη εδαφική ενσωμάτωση των πολιορκημένων ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο.

«Το σημαντικότερο αυτήν τη στιγμή –κι αυτό τονίστηκε στις συναντήσεις με τους Αμερικανούς την 22α και την 23η Ιανουαρίου– είναι να επιλυθεί το εδαφικό ζήτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα της Άνκορατζ, χωρίς την οποία μία μακροπρόθεσμη ειρήνη δεν είναι εφικτή», όπως υπογράμμισε ο Αλεξέι Πολίστσουκ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, RIA Novosti.

H «φόρμουλα της Άνκορατζ» που βρίσκεται στη διαπραγματευτική βάση της Ρωσίας από τον Δεκαπενταύγουστο

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Δεκαπενταύγουστο του 2025, με βασικό θέμα την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τις προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο, δεν ανακοινώθηκε επίσημη συμφωνία ούτε στα εδάφη, ούτε σε άλλους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μετά τη συνάντηση, η ρωσική ηγεσία άρχισε να επικαλείται το κρίσιμο ραντεβού του Άνκορατζ ως βάση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι εκεί καθορίστηκε μία «φόρμουλα» (η λεγόμενη “Anchorage formula”) που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο.

Στις διαπραγματεύσεις της 22ας και της 23ης Ιανουαρίου 2026 στο Άμπου Ντάμπι –που βρίσκονται σε εξέλιξη– η ρωσική πλευρά επέμεινε στα ακόλουθα σημεία:

  • Πλήρης αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τον Ντονμπάς

Η Ρωσία απαιτεί ολόκληρο το Ντονμπάς (το σύνολο του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ) να περάσει υπό ρωσικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που ακόμη ελέγχονται από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναφορές, πρόκειται για περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονέτσκ που δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η συγκεκριμένη «φόρμουλα» προβλέπει ότι οι γραμμές μετώπου σε άλλες περιοχές θα παραμείνουν «παγωμένες» όπως είναι σήμερα, ενώ, η Ρωσία θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο του συνόλου του Ντονμπάς, χωρίς ουσιαστική αντιπαράθεση.

Το Κρεμλίνο έχει επαναλάβει ότι χωρίς την υιοθέτηση αυτής της «φόρμουλας», δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη συμφωνία ειρήνης.

  • Πρόταση για χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Στις συζητήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ρωσία φέρεται, επίσης, να πρότεινε να χρησιμοποιηθούν περίπου 5 δισ. δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανοικοδόμηση των κατεχομένων περιοχών, ένα σχέδιο που η Ουκρανία χαρακτήρισε ως «παράλογο». Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση παραχώρησης εδαφών.

