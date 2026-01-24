Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στα ΗΑΕ
Πιθανές νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ήταν «εποικοδομητικές» και ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.
Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στρατιωτικοί εκπρόσωποι εντόπισαν έναν κατάλογο ζητημάτων προς συζήτηση σε ενδεχόμενη μελλοντική συνάντηση.
