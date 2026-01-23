Ανάλυση Sky News: Η Ρωσία για πρώτη φορά στο «τραπέζι» με την Ουκρανία και ΗΠΑ

Καταγγέλλοντας την προτίμησή της ΕΕ για λόγια έναντι της δράσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη είναι ένα «κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», που μιλάει ασταμάτητα για το τι πρέπει να γίνει, χωρίς να το κάνει. Επικαλούμενος την κλασική κωμωδία του Μπιλ Μάρεϊ, «Η Ημέρα της Μαρμότας», σε ομιλία του στο Νταβός , ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη έχουν κολλήσει σε έναν καταστροφικό κύκλο, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική ττους για το τι πρέπει να γίνει - χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αλλάξουν τα πράγματα.

Αυτό, είπε, σήμαινε ότι έμειναν να αγωνίζονται να ανταποκριθούν στα παγκόσμια γεγονότα αντί να στέκονται ενωμένοι ως μια μεγάλη δύναμη με την ικανότητα να διαμορφώνουν το συλλογικό τους πεπρωμένο. Μόνο από μια τέτοια θέση ισχύος θα μπορούσε η Ευρώπη να ελπίζει ότι θα επηρεάσει υποτιθέμενους φίλους όπως ο Τραμπ και εχθρούς όπως ο Πούτιν.

Απευθυνόμενος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μετά από μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων». «Αντί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας παγκοσμίως, ειδικά όταν η προσοχή της Αμερικής μετατοπίζεται αλλού, η Ευρώπη φαίνεται χαμένη, προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει», είπε. «Αλλά δεν θα αλλάξει. Ο Πρόεδρος Τραμπ αγαπάει αυτό που είναι και λέει ότι αγαπά την Ευρώπη, αλλά δεν θα ακούσει αυτό το είδος Ευρώπης».

Πρώτη τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας στα ΗΑΕ

Οι παρατηρήσεις σχετικά με την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες έρχονται πριν από αυτό που ο Ζελένσκι αποκαλεί «πρώτη τριμερή συνάντηση» μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στα ΗΑΕ. Οι συνομιλίες αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε εκδήλωση στο Νταβός το πρωί της Πέμπτης.

Ο ίδιος και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στα ΗΑΕ απευθείας από τη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης για συναντήσεις με ομάδες εργασίας και από τις δύο πλευρές σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις συνομιλίες στην ομιλία του. Είπε ότι θα ήταν σε «τεχνικό επίπεδο», αλλά στη συνέχεια, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι θα στείλει την κορυφαία ομάδα του, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ, καθώς και του αρχηγού του προσωπικού του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ.

Η παρουσία τέτοιων ανώτερων προσωπικοτήτων θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ίσως κάτι να άλλαξε κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιθανότατα στη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε απλώς να αποτελεί σήμα από το Κίεβο - μια προσπάθεια να δείξουν στον Λευκό Οίκο πόσο πρόθυμοι είναι να καταλήξουν σε μια διευθέτηση, ενώ παράλληλα προσπαθούν να το δείξουν στον Πούτιν. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει έκτοτε ότι θα στείλει τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αλλά επανέλαβε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα μακροπρόθεσμης διευθέτησης χωρίς την επίλυση του «εδαφικού ζητήματος» που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

«Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε πραγματικά ανίκητοι»

Χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια να κρύψει την απογοήτευσή του, ο ηγέτης της Ουκρανίας απαρίθμησε την μία αποτυχία μετά την άλλη του Λονδίνου, του Βερολίνου, του Παρισιού και των υπόλοιπων πρωτευουσών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη να υιοθετήσουν ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στις ταχέως εξελισσόμενες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι επεσήμανε τη διαμάχη με την Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία , η οποία ξεκίνησε και έληξε από τον Τραμπ αφού απείλησε να καταλάβει την περιοχή, μόνο και μόνο για να υποχωρήσει, αλλά όχι πριν βυθίσει την υπόλοιπη συμμαχία σε κρίση και αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επέκρινε επίσης τους Ευρωπαίους που έμειναν στο περιθώριο ενώ το Ιράν σκότωσε χιλιάδες διαδηλωτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ρωτώντας: «Τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε νταή - σκοτώστε αρκετούς ανθρώπους και παραμείνετε στην εξουσία. Ποιος στην Ευρώπη χρειάζεται αυτό το μήνυμα να γίνει πραγματικότητα;»

Αλλά η πιο έντονη καταδίκη του αφορούσε τη συνεχιζόμενη αδυναμία των Ευρωπαίων συμμάχων απέναντι στην ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, η οποία πρόκειται να εισέλθει στον πέμπτο χρόνο της. Ο Ζελένσκι σημείωσε πώς ο Τραμπ κινήθηκε γρήγορα για να συλλάβει τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και να τον δικάσει, ενώ ο Πούτιν παραμένει ελεύθερος παρά τις ευρωπαϊκές επιθυμίες να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για να τον δικάσει για εγκλήματα πολέμου.

«Τι λείπει - χρόνος ή πολιτική βούληση;» ρώτησε. «Πολύ συχνά στην Ευρώπη, κάτι άλλο είναι πάντα πιο επείγον από τη δικαιοσύνη». Ήταν ομοίως καυστικός για τις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας ότι το έργο με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία για τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» - αν και «θετικό» - ήταν μια κενή περιεχομένου χειρονομία χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Και μάταιο αν δεν σταματήσουν οι μάχες.

«Τι γίνεται με την ίδια την κατάπαυση του πυρός; Ποιος μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίησή της;» ρώτησε. «Η Ευρώπη λατρεύει να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα. Δράση που καθορίζει τι είδους μέλλον θα έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Τέλος - και αυτό ήταν ένα σημείο που ο Ζελένσκι έθιξε για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι εξοργισμένος που πρέπει να το επαναλάβει - ο πρόεδρος κάλεσε τα έθνη σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν ενωμένες ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστούν την ήπειρό τους. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι τα παγκόσμια γεγονότα αυτή τη στιγμή - από τις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την επόμενη περίοδο εχθροπραξιών του Πούτιν - εξελίσσονται ταχύτερα από ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη.

«Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια σαλάτα μικρών και μεσαίων δυνάμεων καρυκευμένων με εχθρούς της Ευρώπης», είπε. «Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε πραγματικά ανίκητοι. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να είναι μια παγκόσμια δύναμη, όχι μια δύναμη που αντιδρά αργά, αλλά μια δύναμη που καθορίζει το μέλλον».

